Au moins six morts dans les alpes italiennes suite à l’effondrement d’un glacier

Selon un premier bilan provisoire, six personnes sont décédées et huit autres ont été blessées dans les Alpes du nord de l’Italie, ont annoncé ce dimanche après-midi les services de secours alpin. Un énorme bloc se serait détaché du glacier de la Marmolada, le plus haut sommet du massif des Dolomites. Les explications de notre partenaire Europe1.

Au moins six personnes ont péri dans l’effondrement d’un glacier, ce dimanche après-midi en Italie, dans la région de Bolzano. Ce premier bilan est confirmé par le Secours Alpin. Les médias italiens dénombrent par ailleurs huit blessés. Les recherches sont en ce moment en cours, avec notamment cinq hélicoptères. « La masse de glace qui s’est détachée est vraiment imposante, elle a poursuivi sa route sur des centaines de mètres. Il est difficile de savoir combien de personnes ont été emportées et il faudra être très attentif dans la mise en sécurité de la zone », a expliqué le porte-parole du secours alpin aux télévisions italiennes. La température élevée en cause Dans l’après-midi, un sérac, le bloc de glace d’un glacier, s’est effondré sur le flanc de la Marmolada, la plus haute cime des Dolomites, dans le nord de l’Italie. L’avalanche a croisé l’itinéraire de la voie menant au sommet, une voie empruntée aujourd’hui par une quinzaine de personnes, selon les médias italiens. Parmi les explications avancées, la température élevée. Hier, le sommet de la Marmolada a enregistré un nouveau record : dix degrés. Avec Europe1