Vénus et Dragon en finale de la coupe de Polynésie

L’AS Vénus a battu Pueu samedi soir en demi-finale de la coupe de Polynésie de football. L’autre match opposait L’AS Dragon à Taiarapu FC et a été remporté 8-0 par les premiers. Les champions sortants devront affronter l’AS Dragon en finale le 23 juillet prochain, match qui désignera l’équipe qui participera à la coupe de France.

Les champions vont-ils conserver leur titre cette année? « Pueu c’est toujours compliqué » estime Samuel Garcia L’entraîneur de l’AS Vénus. Malgré tout c’est sur un écart marqué que se termine l’affrontement. Quatre buts à zéro pour Venus qui « a fait ce qu’il y avait à faire pour se qualifier ». Mais la victoire n’était pas forcément évidente pour Vénus : « Ils ont un bon entraîneur, Pueu c’est une équipe qui est parfois redoutable avec quelques joueurs intéressants » explique Samuel Garcia, « on est un peu tombé dans leur jeu au début mais on a attaqué la deuxième mi-temps par le bon bout en gardant le ballon ». Ce sont les équipes de l’agglomération de Papeete qui s’affronteront le 23 juillet prochain en finale.

En fin d’après-midi, le prochain adversaire de l’AS Vénus a été désigné aussi en demi-finale : il s’agit de l’AS Dragon, un match qui s’annonce « pas simple » pour l’entraineur de Pirae. « L’AS Dragon est redoutable cette année, puisqu’ils sont premiers du championnat actuellement, indique Samuel Garcia, ils sont sur une belle saison ». Pas question pour autant de lancer les pronostics, tout reste à faire : « On a de quoi les faire douter et on fera le maximum pur conserver notre titre de l’année dernière ». L’entraineur indique aussi que cette année l’équipe gagnante de la coupe devrait faire le déplacement jusqu’en métropole.