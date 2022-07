Le comportement de 2 SDF provoque la fermeture de l’accueil Te Vai-ete

Plus de service aux plus démunis assuré au presbytère de la cathédrale de Papeete depuis vendredi. C’est une décision inouïe annoncée par le père Christophe sur les réseaux sociaux, à cause du comportement irrespectueux d’un couple de SDF envers les secrétaires de l’accueil Te Vai-ete et envers les fidèles qui fréquentent la cathédrale. Une situation qui rend l’aboutissement du futur centre d’accueil d’autant plus urgente.

« Insultes à l’égard des paroissiens, menace des secrétaires, mépris du lieu (traverse la cathédrale en serviette de bain, s’étale les pieds en l’air dans la cathédrale durant les temps de prières…), coqs de combat… », voilà en quelques mots le comportement d’un couple de SDF décrit par le père Christophe qui annonce ainsi la fermeture temporaire de l’accueil Te Vai-ete. En conséquence les repas ne sont déjà plus distribués depuis le 21 juin et depuis ce vendredi 1er juillet, les personnes sans domicile fixe qui fréquentaient le presbytère quotidiennement n’y trouvent plus non plus les autres services assurés par les bénévoles.

» Nous ne pouvons pas continuer notre mission sereinement » ni « exposer davantage les personnes bénévoles aussi bien de l’Accueil Te Vai-ete que du presbytère aux insultes et menaces… nous avons donc pris la décision douloureuse de cesser, dès ce vendredi, le temps qu’il faudra » : « les repas du matin et du mercredi soir, maraudes du mardi et du jeudi, distribution de linge, accompagnements administratifs et aussi les colis alimentaires remis aux familles qui nous sont envoyées par le service social de la mairie de Papeete »

Les dons distribués aux autres foyers d’accueil

Le père Christophe précise cependant que les dons habituels sont redistribués aux « autres foyers d’accueil (Bon samaritain, Samaritaine,…) ». La collecte de fonds qui doit financer le future centre Te Vai-ete derrière l’Institut Mathilde Frebault en est à 41, 52% de l’objectif fixé, comme indiqué dans le billet du père Christophe, PK0 : 106 004 283 francs sur 255 323 029 francs nécessaires – manquent 149 318 746 francs – pour pouvoir offrir aux « oiseaux de la rue » les services de l’accueil Te Vai-ete de manière pérenne.