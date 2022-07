Mahina à l’heure américaine

La ville de Mahina a célébré son American Day ce dimanche à la pointe Vénus sur une initiative de Hinoï Fritch, élu de la commune. L’événement a « permis de valoriser les associations participantes » mais aussi d’offrir une journée récréative à 200 enfants de la commune et d’ailleurs, avec des balades en moto ou en voiture, et de profiter d’activités telles que des bouées gonflables et autres jeux.

La pointe Vénus et ses alentours étaient le théâtre d’allers-retours retentissants toute la journée de dimanche 3 juillet. La ville de Mahina y a organisé son American Day pour célébrer la culture et la fête nationale des États-Unis. Pour l’occasion, comme chaque fois que l’événement a eu lieu depuis 2015, les associations de bikers et de voitures de marques Dodge, Jeep ou de véhicules vintage ont offert bénévolement au public la possibilité de faire un tour « pour le plaisir ». En tout une cinquantaine de motos et autant de voitures étaient présentes et circulaient à Mahina, qui ont ravi près de deux cent enfants, en plus du public attiré par les drapeaux et la musique.

« Une fête de la liberté »

C’est Hinoi Fritch, élu de la commune de Mahina qui est à l’origine de l’événement. « C’est parti d’une discussion avec les associations de bikers », et puis la mairie a contacté les maisons de quartier de la commune pour offrir aux enfants une journée récréative, « une fête de la liberté ». Le choix de la culture américaine pour divertir s’est fait naturellement selon l’instigateur, « on voit l’engouement des gens, les yeux écarquillé, moi-même plus jeune j’ai connu les shérifs à Mahina et les gens sont friands d’évasion. On aime l’Amérique. »

La journée a été rythmée par les passages des engins dans le parking de la pointe Vénus. Plusieurs concours ont été lancés : la plus belle voiture via un vote du public sur Facebook, un concours de dessin d’enfants, de hamburgers, de cupcakes etc… Et puis d’autres ambassadeurs des États-Unis ont participé : la troupe de danse All In One et l’école de danse hawaiienne Halau Ka Lei o Hi’iaka, ainsi que plusieurs chanteurs de variété locaux. Les lauréates de l’élection Miss Mahina étaient également présentes.