Ouverture du Heiva i Tahiti 2022 : retour en force de la compétition

La première soirée de concours du Heiva i Tahiti 2022 a eu lieu vendredi 1er juillet, ouverte par un discours du président Edouard Fritch. Après la cérémonie d’ouverture du Rahiri menée par le jury, deux troupes de chant de Teahupo’o et de Mahina, ainsi que la troupe Hitireva inscrite en catégorie professionnelle Hura tau, ont donné leur prestation.

Une feuille de bananier déposée en offrande et la compétition est officiellement ouverte. Le Heiva i Tahiti a débuté par trois prestations de chant et de danse ce vendredi 1er juillet, après le discours du président Edouard Fritch et la traditionnelle cérémonie d’ouverture du Rahiri – qui implique une promesse du respect mutuel entre les participants et le jury. Le président du Pays a rappelé les différentes périodes où le rassemblement qui compte depuis toujours des délégations de toute la Polynésie, a été mis en cause – « guerre, épidémie, transformation en festival à l’occasion du millénaire et annulation due au Covid-19 ». Le monde du Heiva s’éveille avec satisfaction après cette période perturbée par la pandémie de Covid et l’effervescence se ressent autant sur scène que dans le public qui ne laisse que peu de sièges de libre pour l’ensemble des soirées.

Premiers compétiteurs : Tamarii Teahupo’o, Tamarii Tuha’a pae no Mahina et Hitireva

En chant ce sont la troupe Tamari’i Tuhaa Pae no Mahina – évoquant la tradition du rāhui – et celle des Tamari’i Teahupoo – illustrant le mythe de Taita’a, la montagne la plus haute de Tubuai – qui ouvrent la compétition. Puis en danse, la prestigieuse troupe Hitireva créée en 2006 par la chorégraphe Kehaulani Chanquy, présente un spectacle dont le texte est issu de la plume de Jacky Bryant, mettant à l’honneur les vertus et les qualités de trois arbres endémiques au fenua : le àito, le àèho et le tāhinu. Les costumes des danseurs et danseuses évoquent les forêts polynésiennes d’antan. Moana’ura Tehei’ura et Erena U’ura, se sont joints à la troupe en tant qu’assistants, insufflant énergie, précision et grâce aux artistes pour les aider à briguer la consécration en catégorie professionnelle. Quant à la charismatique Onaku Ellis, elle tentera dans une prestation solo pleine de sensualité de ravir le titre de meilleure danseuse du Heiva 2022. Le meilleur danseur de la troupe, Amaiterai Mou, dont les pā’oti enthousiasment le public, prétend lui aussi au titre suprême de meilleur danseur. La composition des chants ou ‘aparima est confiée à Teiva Lc, Jean-Marc Zinguerlet et Nohorai Temaiana. Kehaulani exprime, une fois de plus, toute l’étendue de son talent, au travers de l’aboutissement de son travail et affirme ainsi sa fierté d’appartenir à son peuple et son pays.

Texte : Victoire Brotherson Sayeb

Cérémonie d’ouverture du Heiva i Tahiti 2022. ©Tahiti Zoom Cérémonie d’ouverture du Heiva i Tahiti 2022. ©Tahiti Zoom Cérémonie d’ouverture du Heiva i Tahiti 2022. ©Tahiti Zoom Cérémonie d’ouverture du Heiva i Tahiti 2022. ©Tahiti Zoom

Tamari’i Tuha’a pae no Mahina au Heiva i Tahiti 2022. ©Tahiti Zoom Tamari’i Tuha’a pae no Mahina au Heiva i Tahiti 2022. ©Tahiti Zoom

Tamari’i Teahupo’o au Heiva i Tahiti 2022. ©Tahiti Zoom Tamari’i Teahupo’o au Heiva i Tahiti 2022. ©Tahiti Zoom