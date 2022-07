Nettoyage et embellissement du quartier prioritaire Erima

Ce samedi les services de la jeunesse de la commune de Arue ont organisé une opération de nettoyage qui a permis de retirer 27 kilos de déchets des rues du lotissement selon les premières estimations. Parmi les plus de 1 000 personnes résidant dans ce quartier prioritaire, 200 étaient inscrites pour participer. L’opération fait partie du programme « Mieux vivre à Erima » soutenu par le contrat de ville.

« L’incivisme des uns doit s’éteindre au contact de la mobilisation des autres », c’est l’espoir porté par l’action de nettoyage des espaces communs – plateaux sportifs – du quartier prioritaire de Erima à Arue selon le communiqué de la mairie. Ce samedi 200 résidents du quartier – qui en compte plus de 1 000 – ont répondu à l’appel pour nettoyer et entretenir les espaces communs qui ont tendance à être salis. C’est une démarche qui veut s’inscrire dans le temps, comme l’indique Atera Moo, animatrice de la maison de quartier. « Nous avons fait, pour démarrer, le nettoyage des secteurs 7 et 8 avec 4 équipes, et 2 agents du service Jeunesse de la mairie. » Armés de machines à débrousser ou de sacs poubelle, ils ont commencé à 7 heures du matin et ce sont les services communaux qui ont ensuite collecté les déchets. L’animatrice explique qu’un embellissement sera effectué « dès la semaine prochaine » : « on va repeindre, mettre des plantes sur les espaces communs uniquement ». Si l’opération est répétée aussi souvent que le besoin se fait sentir, l’objectif est aussi de fédérer les résidents et de « créer un conseil pour améliorer le quartier sur les plans de la jeunesse, de l’emploi ou de l’environnement ».