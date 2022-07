Ori tahiti : reprise des stages internationaux au CAPF

Les « stages internationaux de découverte et de pratique des arts traditionnels » vont reprendre le lundi 28 novembre prochain, annonce le Conservatoire artistique de Polynésie française. Les renseignements concernant les inscriptions sont à prendre auprès de l’établissement par mail – [email protected] – ou par téléphone au +689 40 50 14 14.

Après trois ans d’interruption, les « stages de découverte et pratique des arts traditionnels » organisés par le conservatoire artistique de Polynésie reprendront durant la semaine du 28 novembre prochain annonce le CAPF. La dernière édition avait eu lieu le 6 décembre 2019 et avait rassemblé 79 personnes venues « du Mexique, du Japon, des Etats-Unis et de métropole » indique le communiqué. Cette année, la situation sanitaire le permettant, ce sera la 22e édition. L’événement se déroulera au CAPF à Tipaerui et les inscriptions sont prises par le secrétariat par mail – [email protected] – ou par téléphone au +689 40 50 14 14.

Avec communiqué.