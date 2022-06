38e fête de l’autonomie : de Tu Marama à Vaiete, demandez le programme

La 38e célébration de la fête de l’Autonomie se tiendra mercredi 29 juin, place Tu Marama. Inauguration de la grande pirogue et spectacle dans le thème donné par O Tahiti E, bal populaire place Vaiete, DJs et rappeurs ainsi que musiciens locaux animeront le centre-ville.

Cette année, la Fête de l’autonomie se déroulera sans le traditionnel Hiva Vaevae, remplacé par deux grands temps forts, la cérémonie officielle en matinée, puis le ‘ārearea porōmu, en fin de journée.

La cérémonie officielle aura lieu de 9 heures à 11 heures sur la place Tu Marama, au cours de laquelle, après les hymnes national et territorial avec levée des couleurs et le discours du président Édouard Fritch, huit récipiendaires seront décorées dans l’Ordre de Tahiti Nui. Cette cérémonie protocolaire sera suivie de l’inauguration de la pirogue double construite par John Rere à Raiatea.

Le ‘ārearea porōmu aura lieu de 15 heures à 20 heures sur le front de mer de Papeete, fermé à la circulation pour l’occasion. Au programme: de nombreuses activités et animations seront organisées pour les familles (maquilleuses, mascottes, trampolines…). DJs et rappeurs seront du côté du bloc Donald, tandis que rue de la Reine Pomare, le public pourra assister à un concert de Teiho, Maruao et Sissasue Okotai. Place Vaiete, ce sera ambiance festive avec un bal populaire.

Place Tu Marama se déroulera également entre 18 et 20 heures, un spectacle de O Tahiti E, sur le thème du va’a.

L’événement est gratuit.