Au lycée professionnel de Faa’a, une filière d’avenir cherche des élèves… et des partenaires

La mention complémentaire Service numérique aux organisations proposée au Lep de Faa’a peut encore recevoir 9 élèves pour l’année 2022-2023 dans cette filière d’un an en alternance, qui a été ouverte l’an dernier et est encore mal connue. L’établissement recherche également des organismes d’accueil – entreprises, associations – pour ces élèves.

« Animer une interface de réseau social, un site web, transformation numérique, progiciels, maintenance informatique »… c’est le champ des enseignements dispensés dans le cadre de la mention complémentaire SNO , ouverte en 2021 au lycée professionnel de Faa’a, et qui se déroule en alternance sur une année. La formation a été créée pour développer le e-commerce durant la pandémie et fait ses débuts sur admission postbac cette année, avec quelques difficultés. Elle peut accueillir 12 élèves mais beaucoup de potentiels inscrits ont préféré opter pour un BTS SIO de deux ans. Le lycée professionnel de Faa’a propose donc aux élèves qui n’auraient pas été acceptés en BTS SIO de se réinscrire en MC SNO pour « éviter une année de césure et au contraire acquérir des compétences dans le domaine ». La plaquette de la formation est disponible ici et les inscriptions sont encore ouvertes ici.

Appel aux associations et entreprises du fenua

Pour Sébastien Duverne, professeur, c’est un partage entre l’organisme d’accueil l’étudiant et le Lep de Faa’a.La formule de l’alternance qui leur permet d’intervenir auprès de petites organisations – associations, PME – s’étale sur une année, ce qui représente parfois un frein pour les entreprises. Pourtant pour que la formation subsiste et soit efficace, l’établissement se doit de trouver des organisations « qui ont déjà un site web ou une page » qui voudraient bien collaborer pour 50% du temps de la formation. « On espère surtout qu’ils puissent bénéficier de compétences de ces entreprises » conclut Sébastien Duverne.