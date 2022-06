Herenui Tuheiava devient Miss Tahiti 2022

Elle a des étoiles plein la tête. Herenui Tuheiava a décroché la couronne de Miss Tahiti 2022 ce vendredi. Devant un public survolté à la mairie de Papeete, la candidate numéro 6 a su conquérir le cœur des Polynésiens et du jury. Taiamani Teiho (n°8) est Première dauphine, Tekua Hapairai Ellacott (n° 7) est Deuxième dauphine, et Taianapa Pambrun (n°3) est Miss Heiva.

Au cours de la soirée, la jeune femme de 23 ans a défilé en tenue traditionnelle, en maillot de bain mais aussi en robe du soir. Avec une démarche assurée, un sourire ravageur et un discours maîtrisé, Herenui atteint le podium des finalistes et fait finalement la différence. A peine croyable pour la nouvelle Miss Tahiti. Durant son année de règne, elle aimerait défendre des valeurs de respect, d’humilité et partager tout son amour pour la Polynésie. « Mon prénom signifie grand amour », explique Herenui émue.

Toute sa famille l’a soutenue au long de son aventure Miss Tahiti. Ã commencer par son père qui se dit « tellement fier » de sa fille, projetée dans l’univers des Miss que Tunui découvre peu à peu. Mais il sait que Herenui y sera à son aise. « C’est une personne humble et elle fait du mieux qu’elle peut », décrit son père .

Du côté du beau-père de Herenui, on salue le résultat d’une longue préparation pour incarner la Miss Tahiti 2022. « Je suis heureux de voir son rêve de petite fille se réaliser. Elle a fait tant de sacrifices pour cette élection, au niveau physique. Elle a travaillé dans toutes les matières pour représenter au mieux la Polynésie », raconte William.

Après l’annonce du résultat, sa grand-mère est sous le coup de l’émotion. « Beautiful ! Magnifique ! Je suis très, très fière ! Être Miss Tahiti, c’est vraiment quelque chose de magnifique », confie celle qui savait déjà que sa petite-fille gagnerait. « Dans notre culture des Tahitiennes, je sentais que ça allait arriver ».

Elle aussi, savait que cela allait arriver… le moment de transmettre sa couronne de Miss Tahiti. « J’étais très nostalgique depuis plusieurs jours déjà ». Ce 24 juin, Taumateata Buisson s’envole vers de nouveaux projets après un an de règne où « elle a fait beaucoup de rencontres et su relever des challenges. » « Je ferme un livre mais j’ouvre un nouveau chapitre. C’est une partie de ma vie qui restera à jamais gravée dans mon cœur », déclare Miss Tahiti 2021.

Son conseil pour la nouvelle Miss, « suivre son cœur, garder les pieds sur terre… et la tête dans les étoiles. »