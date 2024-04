La route a fait plusieurs victimes ce weekend

En l’espace de 24 heures, plusieurs accidents de la route ont eu lieu entre Paea et Pirae. Le plus grave, impliquant une DT50 et un scooter de location, s’est déroulé hier soir à Faa’a. Il a fait trois victimes qui ont été transférées au CHPF dans un état grave.

Weekend particulièrement accidentogène. Entre vendredi et dimanche, plusieurs accidents matériels, mais aussi corporels ont eu lieu sur Tahiti. Le plus grave a eu lieu hier soir vers 19h30 au niveau du parc Outuarea à Faa’a. Celui-ci aurait fait trois victimes, deux femmes et un jeune homme, qui ont été transportés au CHPF dans un état grave. D’après la Police municipale, il s’agirait d’un choc frontal entre une moto et un scooter de location. Les témoins évoquent un « dépassement dangereux » du motard, qui circulait seul sur sa DT50.

Une personne désincarcérée à Paea

D’autres accrochages plus ou moins graves, selon les cas, sont à déplorer. On retiendra, entre autres, celui qui aura entraîné quelques ralentissements à Punaauia, tôt samedi matin : un véhicule de type 4×4 s’était encastré dans les plots amovibles situés devant le centre commercial de Tamanu. Un peu plus tard dans la matinée, à Paea, la route a fait deux autres blessés. Les pompiers ont dû désincarcérer une personne bloquée dans un véhicule après un choc frontal. Et puis à Pirae, hier soir, une Ford Ranger s’est complétement retournée sur la chaussée, juste devant la caserne des secours.