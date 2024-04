Enviropol s’offre la victoire sur le Mémorial Daniel Holman

Après 1h 25′ 50 » de course, c’est l’équipe d’Enviropol qui a remporté, samedi, la 16e édition de la Coupe de l’environnement – Mémorial Daniel Holman. À moins d’une minute d’eux, on retrouve l’équipage de Rimatara va’a suivi par les rameurs de Hinaraurea.

Soixante-dix-huit équipages se sont alignés sur la Coupe de l’environnement organisée par Enviropol. Au programme de la 16e édition de cette course V6 semi-marathon, un parcours de 22 km entre Aorai Tini hau et motu Martin pour les plus costauds et un autre de 16km pour les moins aguerris. Sur la course phare, après 1h 25′ 50 » d’effort ce sont les rameurs d’Enviropol qui se sont imposés. A la deuxième place on retrouve Rimatara Va’a tandis que Hinaraurea complète le podium en Seniors.

Chez les femmes, ce sont les rameuses de Ihilani Va’a qui ont été les plus rapides, elles ont bouclé la distance 1h 18’ 15’’. Elles sont suivies par les vahine de Ruahatu et celles de Varu Rea Va’a. À noter que cette course était la deuxième étape du championnat de Tahiti. Le weekend prochain les rameurs ont rendez-vous sur le plan d’eau de Taaone pour disputer les Championnats de Polynésie de vitesse.