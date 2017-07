La bande-annonce du film sur Gauguin dévoilée

La bande-annonce de Paul Gauguin, Voyage de Tahiti avec Vincent Cassel vient d’être publiée. Le film est annoncé en salles pour le 20 septembre prochain. Le tournage s’était déroulé en partie en Polynésie en septembre dernier.

« Paul Gauguin, Voyage de Tahiti », réalisé par Edouard Buluc, sortira le 20 septembre prochain. Le film retrace le premier voyage du peintre en Polynésie et sa rencontre avec Tehura, qui lui a inspiré plusieurs œuvres. La bande-annonce officielle a été publiée jeudi et dévoile en deux minutes les premières images tournées principalement sur le fenua en septembre dernier. Le tournage polynésien avait mobilisé une trentaine d’acteurs, plus de 500 figurants locaux et une quarantaine de techniciens.

Les noms des acteurs polynésiens, Tuhei Adams et Pua-Tai Hikutini, sont évidemment à l’affiche. Une affiche et un teaser mis en ligne sur son compte Instagram de l’acteur Vincent Cassel, qui interprète Paul Gauguin. L’acteur français avait déjà publié de nombreuses photos lors du tournage, visiblement tombé sous le charme de la Polynésie. Cette fois-ci l’acteur a illustré ses posts d’un #mauruurutahiti.