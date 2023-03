La Brasserie de Tahiti rachète Hyper U et Happy Market Faa’a

En plein effort de diversification, le groupe présidé par Jean-Pierre Fourcade se lance dans la grande distribution en faisant l’acquisition des magasins Hyper U de Pirae et Happy Market de Faa’a. Des rachats qui doivent encore être validés par l’Autorité de la concurrence, mais qui ont d’ores et déjà été annoncés aux salariés.



Les compromis sont signés « depuis quelques jours », l’information a été communiquée en début de semaine à l’ensemble des employés : Hyper U Pirae et Happy Market Faa’a vont entrer dans le giron de la Brasserie de Tahiti. Le société phare du groupe Martin, dont Jean-Pierre Fourcade est le PDG, s’est entendue avec les actionnaires, multiples, des deux magasins pour reprendre la totalité des parts sociales des sociétés gestionnaires de chacun des établissements. Une opération qui s’inscrit dans la continuité de la « stratégie de diversification menée depuis dix ans » par la Brasserie, confirme son directeur général délégué Amine Sekkat. Le groupe Martin s’est avant tout développé dans le secteur industriel (la brasserie elle-même, mais aussi Jus de fruits de Moorea, SDA, Manutea, Plastiserd, Tahiti Access, Polynésie Froid ou encore les imprimeries STP – Multipress), et gère depuis longtemps d’importants actifs immobiliers. Il s’est plus récemment constitué un pôle hôtelier (avec la SA Pearl Resorts of Tahiti, et ses quatre hôtels rachetés en 2017), auquel s’ajoute un pôle maritime (avec la SNP, propriétaire du Hawaikinui, du Nukuhau, et qui doit accueillir d’ici quelques semaines son nouveau cargo, le Hava’i) et un pôle distribution de plus en plus marqué. Le groupe Martin l’a déjà exploré au travers, notamment, de Polynesian Lifestyle, sa filiale vestimentaire, la Cave de Tahiti, Tahiti Easy Drink, et l’a complété avec la société d’import et de gros Morgan Vernex, acquise en 2019, ou encore de Tallin PI, filiale spécialisée dans les produits d’hygiène et d’entretien professionnels, intégrée au groupe l’année dernière.

Pas de changement d’enseigne à l’horizon

La Brasserie cherchait toutefois depuis quelque temps à se positionner dans la grande distribution, secteur où « les opportunités d’acquisitions sont rares » en Polynésie, comme le souligne le dirigeant. Les discussions avec les actionnaires des deux magasins, qui s’étaient déclarés vendeurs, avaient débuté voilà déjà plusieurs mois. La conclusion d’un accord ne devrait pas, pour l’instant, déclencher le lancement de grands chantiers chez Hyper U et Happy Market. La Brasserie n’évoque à ce stade ni changement d’enseigne, ni remise en cause des réseaux partenaires (système U pour l’Hyper et Intermarché pour Happy Market), ni de mouvement particulier du côté de la direction ou des effectifs. « Nous allons intégrer ces magasins au groupe avec la plus grande humilité », reprend Amine Sekkat, pour qui le mot d’ordre actuel est la « continuité ». Ce double rachat, pour se concrétiser, devra d’abord passer sous les fourches caudines de l’Autorité polynésienne de la concurrence, qui pourrait voir d’un bon œil l’arrivée d’un nouvel acteur de poids dans le secteur de la grande distribution, dominé par le groupe Wane.