La campagne contre la grippe débute lundi

La campagne annuelle de vaccination contre la grippe débute lundi 23 octobre, dans les dispensaires et les pharmacies. Elle est à nouveau couplée avec la vaccination contre le Covid pour ceux qui le souhaitent.

Chaque année la grippe saisonnière fait des victimes parmi les personnes les plus vulnérables. La campagne de prévention par la vaccination commence lundi 23 octobre et se poursuivra jusqu’au 1er avril 2024. Elle est couplée avec la vaccination anti-Covid, qui circule encore au fenua et qui, même s’il n’est plus considéré comme une menace à la santé publique, peut entraîner des formes graves chez les plus fragiles. Les deux injections peuvent être faites le même jour.

Ces deux virus se transmettent par voie respiratoire, principalement lors d’éternuements ou de toux et se propagent facilement d’une personne à une autre. Ils peuvent aussi se propager par les mains contaminées que l’on porte ensuite au visage. Il est important de consulter rapidement si les symptômes s’aggravent brutalement, ou s’ils persistent plus d’une semaine.

Ces vaccins sont administrés gratuitement, sur justificatif, aux personnes les plus à risque et les publics les plus exposés :

Personnes âgées de 60 ans et plus

Patients relevant de la liste des pathologies chroniques à risque (carnet rouge)

Femmes enceintes quel que soit le trimestre de grossesse

Personne en situation d’obésité avec un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40

Personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social

Entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois ayant des facteurs de risque de grippe grave ou de Covid-19

Professionnels de santé

Professionnels navigants (aérien et maritime)

Agents touristiques accompagnant des groupes.

Pour les personnes qui ne sont pas éligibles à la gratuité, les vaccins sont vendus sans ordonnance dans toutes les pharmacies conventionnées, où elles pourront se faire vacciner par leur pharmacien.

Les médecins et les sages-femmes sont également habilités à prescrire et à administrer les 2 vaccins. Les infirmiers libéraux peuvent aussi les administrer sur prescription médicale.