Rugby : l’Afrique du Sud bat l’Angleterre pour aller en finale contre les All Blacks

Vainqueur de l’Angleterre au bout du suspense (15-16), l’Afrique du Sud se qualifie pour la finale de la Coupe du monde 2023 et tentera de conserver son titre samedi prochain face à la Nouvelle-Zélande. Le compte-rendu de notre partenaire Europe1.

Devant tout au long de la rencontre, le XV de la Rose a craqué dans les derniers instants.L’Afrique du Sud s’est offert le droit de défendre son titre et de devenir la première sélection à coudre une quatrième étoile sur son maillot. Derrière au tableau d’affichage durant toute la rencontre, les Springboks ont arraché la victoire dans les derniers instants face à l’Angleterre au Stade de France grâce à une ultime pénalité signée Handre Pollard (15-16). Les hommes de Jacques Nienaber, tombeurs des Bleus en quart de finale, défieront la Nouvelle-Zélande en finale samedi prochain à Saint-Denis.

Des Boks peu convaincants

Mais, avant d’espérer soulever à nouveau le trophée Webb-Ellis, le 28 octobre, ils ont dû passer un véritable test de personnalité face à une surprenante et retrouvée équipe d’Angleterre. Car, contre les Boks, la Rose a piqué d’entrée et fort : d’abord avec quatre pénalités (3e, 10e, 24e, 40e) et un drop (53e) d’Owen Farrell mais surtout en prenant les Springboks à leur propre jeu, en mêlée (2 gagnées) comme en touche (4 touches perdues).

Les hommes de Rassie Eramus, qui avaient pourtant éliminé les Français (29-28) la tête haute, sont en effet passés à côté de leur rencontre. Sous la pluie, les Boks ont vécu un match extrêmement compliqué, à l’image de leur talonneur Bongi Mbonambi en touche (deux lancers pas droit, un contré) ou de leur ouvreur Manie Libbok, sorti au bout de 31 minutes. En répondant à l’impact physique sud-africain et en jouant -beaucoup- au pied, tout en s’appuyant sur une défense d’airain, les Anglais ont joué avec leurs armes. Et ça a failli fonctionner !

L’essai salvateur de Snyman

Pendant soixante-dix minutes, les Boks ont semblé incapables de répondre au problème posé par l’Angleterre. Jusqu’à l’essai salvateur du deuxième ligne RG Snyman (69e), en somme. A la faveur de dix dernières minutes étouffantes et de la pénalité décisive de Handré Pollard (78e) en toute fin de match, les Sud-Africains, menés tout au long de la partie, mais qualifiés au forceps, ont fait basculer leurs adversaires pour aller se chercher une quatrième finale planétaire.

Avec Europe1