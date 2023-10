La cathédrale de Papeete fermée après l’agression du sacristain

Le père Christophe a adressé un courrier à la mairie de Papeete, informant de la fermeture de la cathédrale « en dehors des offices religieux », après l’agression du sacristain, qui a reçu un « coup de boule », mercredi matin. Le prêtre demande des mesures de la municipalité pour mettre fin aux incivilités.

Il n’est plus possible d’aller et venir librement dans la cathédrale de Papeete. Le père Christophe a informé la mairie de cette décision par courrier hier. « La situation aux alentours de la Cathédrale et à l’intérieur se dégrade de jour en jour. Les commerçants s’en plaignent… », écrit le prêtre en préambule.

« Ce matin (mercredi), à 11h30, notre sacristain s’est fait agressé physiquement (coup de boule) par une personne qui avait décidé de prendre la cathédrale comme son « armoire » et son domicile.

Hier (mardi), tout l’après-midi, un groupe de personnes s’est alcoolisé sur le parvis », poursuit père Christophe. Le point d’orgue d’une situation qui ne fait que se tendre de jour en jour selon le religieux. « Depuis plus d’un mois, en raison de l’irrespect de quelques personnes, et de menaces à l’égard des bénévoles de la Cathédrale, nous avons aussi fermé la Cathédrale la nuit… Aujourd’hui, ce ne sont plus des menaces et des paroles mais des actes. Nous ne pouvons prendre le risque qu’un bénévole, un paroissien ou un touriste soit violenté par quelques personnes incontrôlable et se sentant dans l’impunité… parce que les autorités n’assument pas leur engagement et leur parole ! »

Le prêtre demande ainsi que l’arrêté municipal (signé en novembre 2013), censé réglementer les attroupements et les comportements susceptibles de créer des troubles soit appliqué.

« Conformément à ce qui nous avait été demandé par le Ministère des Affaires sociales, de la précédente mandature, nous avons cessé toute activité au service des personnes à la rue (repas, distribution de linge, dossier administratif) le 17 avril à la Cathédrale. Et c’est ce que nous faisons aujourd’hui encore ! Parallèlement, Mme la Ministre nous assurait que : « la mairie s’est engagée à faire appliquer l’arrêté municipal autour de la Cathédrale et assurer une présence renforcée de la Police municipale et de la Police nationale afin d’endiguer les problématiques de violence et d’insécurité… En tous les cas cet engagement est semble-t-il resté lettre morte…' », martèle-t-il dans son courrier.

Le père se dit « désolé que ce monument, si visité par nos touristes, doit ainsi rester portes closes… faute d’une volonté politique de la municipalité de mettre en œuvre un arrêté qu’elle a elle-même produit ».