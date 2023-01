La compositrice Maeva Bougues est décédée

Maeva Bougues, née Atuaiva, est décédée brutalement ce 9 janvier à l’âge de 77 ans.

Retraitée de la fonction publique, c’est certainement en tant qu’artiste que Maeva a le plus fait parler d’elle. Lauréate au concours de création musicale Himene Patitifa et plusieurs fois primée aux Oscars de la musique polynésienne ; elle est reconnue comme l’une des meilleures auteures-compositrices de sa génération. Maeva a écrit pour nos plus grands chanteurs dont Ester Tefana et John Gabilou en signant plus d’une cinquantaine d’oeuvres musicales parmi lesquelles « Aratika« , « Fare Nani« . Elle avait aussi participé à la création de l’hymne polynésien. Elle laisse derrière elle deux fils et trois petits-enfants. Une veillée est prévue ce mardi à 18h au Temple de Bethel à Papeete. Maeva Bougues sera inhumée mercredi 11 janvier à 11h, au cimetière de l’Uranie de Papeete.

Avec communiqué.