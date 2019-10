La convention Polynesia Tatau mise sur les jeunes artistes

La convention de tatouage de l’association Polynesia Tatau posera son matériel du 6 au 9 novembre prochain au Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia. Et si les tenors de cet art seront présents, une large place a été laissée aux jeunes tatoueurs que l’association ambitionne de transformer en véritables ambassadeurs du tatau polynésien.

C’est un rendez-vous incontournable pour les accros du tatouage et puis aussi pour les curieux qui n’osent pas se lancer. La convention 2019 de Polynesia Tatau se déroulera cette année du 6 au 9 novembre au Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia. Au programme une cinquantaine de tatoueurs, dont une majeure partie venant de Tahiti, Moorea, Raiatea et les Marquises, mais aussi une dizaine de tatoueurs étrangers venus de France, de Nouvelle-Zélande, du Canada et des Etats-Unis. Et si des pointures seront présentes, comme les organisateurs du Calgary Tattoo & Arts Festival et de la convention de Vancouver, une place importante est faite cette année à la jeune génération de tatoueurs. 13 au total piqueront en live durant toute la convention. On peut ainsi citer Tevarii, Lolo, Julio ou encore Eliott. Des noms déjà connus sur les réseaux sociaux mais que l’association Polynesia Tatau souhaite mettre en avant et prendre sous son aile. Ces jeunes tatoueurs seront en effet amener à représenter la Polynésie à l’étranger, et comme pour le ori tahiti, il est important d’harmoniser la pratique comme l’explique le nouveau président de l’association, Tuatini Tamata.

La convention c’est aussi l’occasion pour les tatoueurs de se mesurer les uns aux autres et de décrocher l’un des précieux prix, véritables reconnaissances dans le milieu. Chaque journée récompensera donc la plus belle des petites et des grosses pièces dans des catégories différentes : black, moderne, international et custom. Un prix sera également remis aux tatouages faits « en shop » et puis le plus beau tatouage de la convention sera désigné. Le jury sera bien évidemment composé de poids lourds du tatau polynésien mais aussi de personnalités de la culture comme le directeur du Centre des métiers d’art, Viri Taimana, le directeur du conservatoire, Fabien Dinard et le graveur sur nacre Heremoana Buchin. Des spécialistes qui se plieront aux différents critères de notation des tatouages mais qui apporteront aussi leur sensibilité comme l’indique le trésorier de l’association, Patu Mamatui.

A noter également que pour la première fois, la convention élira sa Miss et son Mister Tatau, cinq candidates et six candidates sont en lices pour devenir les ambassadeurs du tatouage polynésien dans d’autres compétitions.

Des animations autour de l’artisanat et des sports traditionnels seront organisés lors de ces journées.