3 mois de parking gratuits à Paofai

Le parc de stationnement de Paofai, situé avenue du Commandant Destremeau à Papeete, et appartenant à Tahiti Nui Aménagement et Développement va fermer. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet de construction du futur Centre culturel de Paofai sur lequel est installé l’établissement public de TNAD. En conséquence, les abonnés du parking Paofai verront leur contrat résilié au 30 novembre 2019. Le parc de stationnement sera en revanche ouvert gracieusement à partir du mois de décembre et ce jusqu’à la pose des barrières de chantier à la fin du mois de mars 2020.