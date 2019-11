Centre de congrès du Village Tahitien : les 4 architectes candidats présélectionnés

Qui sont les quatre candidats invités par Tahiti nui aménagement et développement (TNAD) à faire leurs propositions architecturales pour le centre de congrès du Village tahitien? Deux cabinets d’architectes français, et deux cabinets britanniques ont été retenus. Nous sommes allés chercher dans leur cartons pour avoir une idée des différents visages que pourrait prendre ce centre.

Plus d’une vingtaine de candidats s’étaient proposés pour élaborer les plans du futur centre de spectacles et de congrès du Village tahitien. Quatre devaient être invités ensuite à entrer dans un « dialogue compétitif » en proposant leurs projets architecturaux et d’aménagement de ce centre que le Pays va construire sur fonds propres sur les plateaux de Outumaoro. Ces quatre cabinets d’architecture ont été choisis, et notifiés le 18 novembre dernier, révélait mardi la vice-présidence. Tous sont des grands noms de l’architecture contemporaine, tous ont déjà réalisé ou planifié des réalisations similaires.

Ils ont désormais deux mois et demi pour donner leurs premiers rendus du projet, tout en respectant le cadrage donné par TNAD, qui souhaite « une architecture contextualisée (qui) doit se nourrir sans reproduire pour autant au premier degré des particularismes locaux. Il ne s’agit pas de mimétisme, de reproduction d’un existant. il s’agit de produire du nouveau qui fasse sens avec l’histoire, le contexte, l’existant culturel, artistique et architectural polynésien. » Pour cela chacun sera aidé d’un cabinet d’architecture local qui pourra les guider dans le choix des matériaux locaux, des formes architecturales compatibles avec l’histoire et la culture polynésiennes, ou encore dans la recherche de hautes qualités environnementales pour les bâtiments, qui font partie des demandes du Pays.

– 2PORTZAMPARC est l’agence de Christian de Portzamparc, qui fut notamment l’architecte de la Cité de la musique à Paris, de la Cité des Arts de Rio de Janeiro, et plus récemment du Suzhou Cultural Center (ci-dessous)

– A+ ARCHITECTURE, qui totalise plus de 90 collaborateurs à Paris, Toulouse et Montpellier et qui avait déjà candidaté, sans succès, pour le centre culturel de Paofai. Ci-dessous le Palais des congrès du Cap d’Agde.

– GRIMSHAW, cabinet londonien présent également à Los Angeles, New York, Paris, Kuala Lumpur, Dubai, Melbourne, et Sydney, et qui compte plus de 600 collaborateurs. Ci-dessous, le Kutubu Convention Center de Port Moresby en Papouasie-Nouvelle Guinée.

– ZAHA HADID ARCHITECTS, également fondé à Londres, par la première femme architecte récipiendaire du prix Pritzker, le Nobel de l’architecture. Ci-dessous, le King Abdullah House of Culture and Art en Arabie saoudite.

Pour rappel, le centre de spectacles et de congrès comprendra :

1 salle de spectacle modulable de 2 000 jusqu’à 3 000 places (une taille choisie pour ne pas faire du centre un concurrent direct du site de To’ata, qui doit être couvert pour permettre un fonctionnement même par temps de pluie, NDLR);

1 salle de congrès de 600 places sécable à moitié ;

1 salle de congrès de 300 places pouvant servir de salle de répétition de manière optionnelle ;

1 grand théâtre de 850 à 900 places sécable à moitié ;

1 petit théâtre de 350 places ;

1 espace d’exposition destinés à recevoir une grande variété d’évènements y compris de démonstration sportive si cela est techniquement possible ;

Plusieurs espaces mixtes de restauration, networking ou d’accueil dédiés ;

6 à 8 salles de travail pour les congrès configurables selon les besoins ;

1500 places de parking.

Le budget prévisionnel est de 7 milliards de Fcfp.