Village tahitien : 5 investisseurs locaux se sont manifestés pour les lots hôteliers

Tahiti nui aménagement et développement (TNAD) annonce avoir reçu, à la date butoir du 6 janvier, cinq dossiers émanant d’investisseurs locaux pour les six lots « hébergement » du projet.

En septembre dernier, après la défection des investisseurs maori, TNAD avait lancé un appel à manifestation d’intérêt pour les lots d’hébergement du projet du Village tahitien. La date butoir était fixé au 6 janvier, et 5 investisseurs locaux se sont manifestés, indique TNAD dans un communiqué, sans révéler qui sont ces candidats.

« L’analyse des candidatures par le comité technique a d’ores et déjà débuté et une première réunion du Jury chargé de désigner les lauréats est prévue au début du mois de février 2020 avec pour objectif l’examen des candidatures et des offres initiales. »

Les quatre architectes choisis pour le « dialogue compétitif » sur le centre de spectacles et de congrès doivent quant à eux rendre leurs projets d’ici au 22 février. Ils seront auditionnés à la fin du mois de mars et le choix définitif sera fait en juin.