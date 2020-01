Un championnat ISA de stand-up paddle en 2021 en Polynésie ?

La Fédération tahitienne de surf ambitionne d’accueillir un championnat du monde de stand up paddle (SUP) l’année prochaine au fenua. Le paddle dans son ensemble séduit et compte de plus en plus d’adeptes en Polynésie, comme en atteste le récent titre de champion du monde obtenu par le jeune Poenaiki Raioha dans la catégorie SUP surf. Si le surf « classique » et son championnat du monde en 11 étapes reste roi, le SUP surf entend bien trouver sa place dans les prochaines années.

Le stand up paddle pourrait bénéficier d’un coup de projecteur l’année prochaine. La Fédération tahitienne de surf envisage en effet d’organiser et d’accueillir un championnat du monde amateur en accord avec l’ISA (International Surfing Association) en Polynésie pour 2021. Le SUP race et le surfing seraient notamment parmi les différents styles de paddle envisagés pour cette compétition. Lionel Teihotu, le président de la Fédération, compte évidemment sur le soutien du Pays pour organiser ces épreuves. Il n’y a « aucune raison » pour que ce projet n’aboutisse pas, avec une discipline potentiellement olympique dans le futur.

Concernant le surf, la probabilité de voir une épreuve ISA (amateur) au fenua est bien plus utopique. En comparaison avec la Tahiti Pro Teahupoo, une épreuve ISA mobilise une organisation beaucoup plus conséquente, avec plus de 40 pays représentés. Des problèmes logistiques se posent, ainsi qu’un timing loin d’être idéal. Une organisation en Polynésie nécessiterait des aménagements coûteux et/ou un allongement de la durée des épreuves d’une à deux semaines. Le cahier des charges de l’ISA est très précis et si ce projet n’est pas irréalisable, il semble compliqué à l’heure actuelle d’après Lionel Teihotu.

La Fédération tahitienne de surf a donc du pain sur la planche en ce début d’année 2020. Son siège du centre ville va déménager à compter du 1er février à Papara dans le nouveau centre de formation de Taharuu. Il conviendra ensuite d’accueillir dans les meilleures conditions l’équipe de France de surf qui sera en stage de préparation olympique à partir du 10 février jusqu’au 6 mars.