Les ministres des cultes pourront assurer leurs vieux jours

Un projet de loi du Pays ouvre aux ministres des cultes et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses, la possibilité de souscrire à un régime d’assurance volontaire de retraite relevant du régime de retraite des salariés. La mesure concerne environ 60 personnes de différentes confessions religieuses.

Selon le communiqué du conseil des ministres, « La présente réforme opère une extension du régime de l’assurance volontaire en faveur de personnes jusqu’alors dans l’impossibilité de s’assurer à la retraite, car ne relevant ni du régime salarié ni d’une des catégories socio-professionnelles éligible au régime d’assurance volontaire existant. (…) Les nouveaux entrant dans le régime d’assurance volontaire de retraite demeurent soumis au principe du paiement de la double cotisation patronale et ouvrière telle que définie pour le régime des salariés. (…) ». Cette réforme répond ainsi à « un besoin d’assurance vieillesse non satisfait et poursuit l’amélioration de la couverture sociale pour tous. »