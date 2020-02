Municipales : Simplicio Lissant affirme sa légitimité à Punaauia

Le maire sortant, longtemps bras droit de Rony Tumahai, a donné le coup d’envoi de sa campagne, hier. À la tête de « Te Hotu Rau», il promet de continuer le travail pour une ville « humaine et innovante » et de se consacrer « exclusivement à Punaauia ». Une attaque à peine voilée contre la candidature de Teva Rohfritsch.

Pas encore d’annonce de liste, mais déjà une démonstration de force, hier, à Punaauia pour Simplicio Lissant. « Je ne suis pas quelqu’un qui aime me mettre en avant, a-t-il rappelé aux côtés d’une centaine de militants aux maillots verts. Mais la mort de notre Tavana m’a poussé à m’engager pour poursuivre le travail de mes prédécesseurs ». Conseiller municipal depuis 19 ans et longtemps bras droit de Rony Tumahai, disparu en août 2018, le premier adjoint était devenu maire quelques semaines plus tard, emportant 33 voix sur 34 au conseil municipal.

Annoncée de longue date, sa candidature est donc présentée comme « une évidence » par ses partisans. L’ancien enseignant a certes quelques « nouveaux projets », en matière d’environnement ou de cohésion sociale, mais il insiste surtout sur l’idée d’une « continuité » avec les mandatures précédentes.

Le nom n’est pas prononcé, mais personne ne se le cache : un des plus sérieux concurrents du maire sortant est Teva Rohfritsch. Le vice-président du gouvernement a obtenu l’investiture du Tapura en janvier. « Bien sûr ça m’a surpris mais je l’accepte », commente Simplicio Lissant, lui aussi un des cadres du parti rouge. Il rappelle avoir proposé à Édouard Fritch de rester neutre pour laisser les listes fusionner au second tour derrière le mieux placé. « Ce n’est pas ce qui a été choisi, note-t-il aujourd’hui. Donc on verra bien après le premier tour ». En 2014, Teva Rohfritsch avait déjà formé une liste concurrente à Te Hotu Rau. En troisième position à l’issu du premier tour, avec près de 20% des suffrages, il s’était finalement désisté en faveur de Rony Tumahai.

Pour un développement social autour du Village tahitien

Pour les verts, l’angle d’attaque est clair : « Si vous me faites à nouveau confiance, je m’engage à me consacrer exclusivement à Punaauia » insiste le maire sortant, qui a pris sa retraite en septembre, après avoir dirigé pendant 20 ans le CJA de Outumaoro. Teva Rohfritsch, lui, est toujours vice-président du gouvernement, et ministre chargé de l’économie, des finances, des grands travaux et de l’économie bleue. Le sénateur Nuihau Laurey, qui devrait figurer sur la liste Te Hotu Rau, et qui a déjà occupé ces responsabilités, assure qu’il s’agit « d’un travail à plein temps ».

Emploi, développement durable, démocratie participative, sécurité ou matahiapo… Te Hotu Rau, en ordre de bataille, affiche ses priorités, insistant sur la culture d’innovation et le lien humain au sein de la commune. Mais Simplicio Lissant le sait : le développement de Punaauia concerne aussi toute la Polynésie. Le projet de Village Tahitien, d’ailleurs porté au gouvernement par Teva Rohfritsch, en est la meilleure preuve. Le maire sortant soutient le projet, « bien sûr », regrette même les retards qui ont été pris, et milite surtout pour que la naissance du complexe touristique soit l’occasion de développer les quartiers pauvres de Outumaoro.