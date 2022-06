Nicole Bouteau : modifier le statut pour « prioriser les citoyens polynésiens »

Nicole Bouteau attribue son très bon score à Papeete (41,90% contre 20,11% à Tematai Le Gayic) à une campagne de proximité. Elle espère proposer et faire accepter à Paris le concept de citoyenneté polynésienne qui permettrait d’accorder la priorité aux Polynésiens en matière d’emploi et d’accession à la propriété.

« Une campagne de proximité », y compris aux Marquises et aux Tuamotu, menée avec son suppléant Joseph Kaiha et la députée sortante Maina Sage, c’est selon Nicole Bouteau l’explication du résultat du premier tour des élections législatives sur la première circonscription. Avec le soutien de nombreux tavana, n’oublie pas de dire la candidate. Son image a sans doute aussi bénéficié de sa démission du gouvernement après la décision d’Édouard Fritch d’y maintenir Tearii Alpha, ce que le président du Tapura a reconnu lui-même sur le plateau de Polynésie la 1ère.

L’une des idées-force de la campagne du Tapura est la « citoyenneté polynésienne » : si le statut permet d’envisager des protections spéciales dans les domaines de l’emploi et de l’immobilier, en pratique le système est peu satisfaisant, explique Nicole Bouteau qui a des propositions à porter à Paris pour modifier dans ce sens le statut d’autonomie et la Constitution française. Cela permettrait notamment, dans le cadre des concours d’accès à la fonction publique territoriale et communale, « de prioriser les citoyens polynésiens ».

Dans les prochains jours, Nicole Bouteau n’envisage pas de « multiplier les réunions publiques mais au contraire d’aller au plus près des foyers, essentiellement du porte-à-porte », et principalement à Tahiti et Moorea, comme son adversaire Tematai Le Gayic. Il s’agira, dit-elle, d’aller chercher « cet électorat qui ne s’est pas déplacé, pour les alerter : allons-nous prendre le risque d’envoyer à Paris trois indépendantistes qui siégeront dans l’opposition et qui ne porteront pas forcément les dossiers que nous estimons urgents aujourd’hui, dans un contexte post-covid fragilisé par une guerre aux portes de l’Europe qui impacte aussi la Polynésie ? »