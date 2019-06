Le Tapura annonce un partenariat avec La République en Marche

Édouard Fritch en déplacement à Paris a rendu visite au délégué général du parti d’Emmanuel Macron et annonce que le Tapura et La République en Marche travaillent sur un accord de partenariat.

Dans un communiqué diffusé ce matin, le Tapura Huiraatira relate la rencontre entre Édouard Fritch et Stanislas Guérini, délégué général de LREM. Le président était notamment accompagné de Tearii Alpha, candidat aux Européennes sur la liste Renaissance, et de la sénatrice Lana Tetuanui, seule parlementaire polynésienne à avoir voté la confiance au gouvernement d’Édouard Philippe le 13 juin dernier, alors qu’elle siège avec l’Union centriste.

Édouard Fritch a fait « une présentation du paysage politique polynésien et de la manière dont le Tapura a géré les élections européennes en Polynésie française. Le délégué général du parti En Marche a fait part de sa grande satisfaction des résultats obtenus, » selon le Tapura.

« Au cours de cette rencontre fort cordiale, les deux dirigeants de parti ont convenu de travailler sur un accord de partenariat qui devrait confirmer la volonté du Tapura de soutenir d’une manière franche et loyale la majorité présidentielle menée par Emmanuel Macron. »

Et la délégation polynésienne s’est également rendue jeudi à l’Élysée pour rencontrer Stanislas Cazelles, le conseiller outre-mer du président Macron. Deux sujets ont été abordés, « la rencontre prochaine entre Édouard Fritch et Emmanuel Macron, fixée au 5 juillet, et le déplacement officiel du président de la République en Polynésie française. » Un déplacement dont on ne connaît pas encore la date mais qui devrait se doubler d’un sommet France-Océanie.