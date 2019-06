La Polynésie fête ses 35 ans d’autonomie

Samedi 29 juin, cela fera 35 ans que la Polynésie a acquis son autonomie. Pour fêter dignement cet événement le Pays planche depuis plus de deux mois sur l’organisation de cette grande fête, « celle de tous les Polynésiens » selon Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture.

Si l’an dernier il n’y avait pas eu de défilé, au grand dam des associations, cette année celles-ci seront satisfaites puisque le Hiva Vaevae se déroulera pour l’occasion avenue Pouvana’a a O’opa. « Une avenue plus accueillante qui bénéficie de l’ombrage des grands marumaru, » indique Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture. Environ 12 000 défilants sont attendus pour ces festivités. Un engouement qui ne baisse pas au fil des années,comme nous le confie le ministre de la Culture.

Cette année le budget alloué pour l’organisation de la fête est de 29 millions Fcfp. Une somme qui ne sera pas totalement utilisée, les dépenses se montant en général entre 15 et 19 millions pour les précédentes célébrations, précise Heremoana Maamaatuaiahutapu.

Outre le défilé des associations, un tournoi de bubble foot se tiendra sur le terrain de jeux de Paofai, des jeux seront mis à disposition des tout-petits et un dessin animé, « Moi, moche et méchant 3 », sera projeté. Pour les plus âgés, Nohorai, Acoustic Party, Manuhau et Maruao se produiront à To’ata et à Paofai, et un grand bal animé par les 2B Brothers sera donné place Vaiete. A 20h15, un feu d’artifice tiré de la rade de Papeete illuminera le front de mer.

Durant les festivités, les voitures pourront circuler sur le front de mer. Seules l’avenue Pouvana’a a O’opa, la rue Dumont D’Urville, l’avenue du Général de Gaulle et celle du Commandant Destremeau seront partiellement fermées à la circulation, lors du défilé. Maratai Teihotaata de la cellule animation et logistique nous en dit plus sur le dispositif de sécurité mis en place.

Le programme de la fête de l’autonomie :

14h30 : Cérémonie protocolaire – lever des couleurs, hymne, et remise des insignes de l’ordre de Tahiti Nui.

15h00 : Départ du Hiva Vaevae.

16h00 à 20h00 dans les jardins de Paofai : Tournoi de bubble foot.

17h00 à 22h00 dans les jardins de Paofai : Bouées gonflables, trampolines, maquillage artistique, clowns et mascottes de Disney.

18h00 à 20h00 dans les jardins de Paofai : Film d’animation, « Moi, moche et méchant 3 ».

18h00 à 22h00 dans les jardins de Paofai : Scène musicale avec Nohorai et Acoustic Party.

18h00 à 22h00 sur l’esplanade basse de To’ata : Scène musicale avec Manuhau et Maruao.

18h00 à 22h00 sur la place Vaiete : Grand bal populaire animé par les 2B Brothers.

20h15 : Feu d’artifice.