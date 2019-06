Damas Teuira officiellement candidat à sa succession à Mahina en 2020

Damas Teuira, le maire de Mahina depuis 2015, sera bien candidat à sa succession aux prochaines élections municipales. Il a revendiqué jeudi matin le soutien d’une majorité du conseil municipal, notamment d’Antonio Pérez, Lucie Lucas et du premier adjoint et frère du président Frédéric Fritch. Damas Teuira a aussi annoncé qu’il aura « logiquement » le soutien du Tapura.

Damas Teuira, le maire de Mahina depuis 2015, a confirmé jeudi matin au cours d’une conférence de presse à la pointe Vénus qu’il sera bien candidat aux élections municipales de mars 2020, comme l’avait écrit mardi La Dépêche de Tahiti.

Six mois après l’annonce du retour de Patrice Jamet, Damas Teuira annonce sa propre candidature en se prévalant du soutien de 22 conseillers municipaux sur 33, notamment de ses adjoints Frédéric Fritch, Bran Quinquis, Léonce Yee On, Jacki Vero, Célestine Wong et Chantal Kwong. Un nouveau groupe est créé au sein du conseil municipal ainsi qu’un comité de soutien à la candidature de Damas Teuira, tous les deux appelés « Mahina ia Mua ia Hotu (Mahina en avant pour un développement durable) ».

Surtout, Damas Teuira annonce qu’il a le soutien du parti au pouvoir, le Tapura d’Édouard Fritch.

Frédéric Fritch, dit « Gougou », premier adjoint au maire de Mahina et frère du président du Pays, était assis à la droite du maire jeudi matin lors de la conférence de presse à Mahina. Frédéric Fritch, qui avait présenté sa candidature pour succéder à Patrice Jamet en 2015, semble aujourd’hui s’être fait à l’idée de travailler avec Damas Teuira.

Et d’autres membres du conseil municipal croisés jeudi matin à Mahina, Antonio Perez et Lucie Lucas, tous les deux candidats sans étiquette en 2014 à Mahina, renoncent cette année à se présenter, et choisissent de soutenir le maire sortant. Lucie Lucas, ex-Tahoeraa, .

En revanche, Nicole Sanquer ne fait pas partie des soutiens à Damas Teuira. « On ne va pas l’attendre. On va avancer », a résumé Damas Teuira à son propos.