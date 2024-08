A Mahina, le voilier échoué fait de la résistance

Solidement ancré dans le sable depuis plus d’une semaine, comme une moule à son rocher, le voilier échoué à Mahina a résisté à une tentative d’extraction ce mardi matin. La commune va engager de plus gros moyens.

Huit jours après la découverte d’un voilier échoué en baie de Matavai, la commune de Mahina a tenté une opération de déséchouement ce mardi matin. Malgré « de bonnes conditions de mer », la mairie relate que « la méthode choisie n’a pas fonctionné en raison du trop faible niveau d’eau ». L’idée était de pomper une cavité sous la coque, pour dégager la quille et ainsi retourner le bateau, actuellement couché sur bâbord. « Malheureusement, la marée basse et le positionnement trop haut sur la plage du navire n’ont pas aidé la réussite de cette intervention », poursuit le communiqué de la commune.

L’entreprise sollicitée, Ti ai Moana, a donc décidé d’employer les grands moyens pour sa prochaine tentative, qui aura « pour but de relever la quille un peu plus à l’horizontale et, avec un bateau puissant, de faire glisser le voilier vers plus de profondeur. Alors il pourra être redressé ; puis le carré et la cale pourront être pompés ». Alors seulement, « le remorquage pourra être envisagé », conclut la mairie.