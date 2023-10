Ta’urua Hīmene : une 7e édition sous le signe du rū’au

L’évènement dédié aux groupes de chants traditionnels est de retour, demain samedi 21 octobre à la pointe Vénus. Le thème choisi cette année est centré sur le rū’au, chants aux mélodies lentes au cours desquels six voix différentes sont mises en valeur. Comme à son habitude, le Ta’urua Hīmene se veut familial et pédagogue, avec de nombreuses explications prévues.

« Un chant plutôt lent, où on reconnait les femmes du groupe qui ont le doigt posé sur la bouche et qui se balancent de gauche à droite ». Voilà comment on pourrait décrire le rū’au, thème de ce 7e Ta’urua Hīmene, à en croire le chargé de communication de Te Fare Tauhiti Nui, Alexandre Tenailleau. « Un chant très riche, avec six à sept voix différentes », précise-t-il.

Près de 500 chanteurs, répartis en huit groupes, ont répondu à l’invitation de la maison de la culture, qui a de nouveau choisi la point Vénus pour son évènement annuel dédié aux chants traditionnels. A partir de 15h30, c’est un public familial qui est attendu. En comptant les plaisanciers déjà présents sur le site, l’organisation espère toucher un millier de spectateurs, qui pourraient être séduits par l’envie d’en apprendre un peu plus sur le chant. « Cet évènement a pour objectif de faire comprendre les chants . Et le rū’au est un bon moyen d’avoir de la richesse dans les explications« , poursuit Alexandre Tenailleau. Des précisions dispensées par les incontournables Mama Iopa et Dayna Tavaearii.

Comme son thème, l’évènement évolue chaque année. « Ca évolue très bien », même. « Quand on a commencé en 2015, les chants n’étaient pas assez mis en valeur. Même au Heiva c’était compliqué. Maintenant, on voit que les gens restent pour écouter les chants. Et c’est grâce à ce genre d’évènement« , estime-ton du côté de TFTN.

Le public est vivement invité à apporter son pēue. L’entrée est libre. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, rendez-vous sur la page Facebook de la maison de la culture, qui proposera vidéos et textes pour l’occasion.