Damas Teuira investi à Mahina

Samedi matin dans la salle omnisports décorée pour l’occasion, le nouveau conseil municipal a réélu le maire sortant Damas Teuira par 28 voix sur 33. L’annonce d’une enquête préliminaire, provoquée par Patrice Jamet, sur une subvention de la mairie à une association, n’entame pas l’assurance du tavana.

Patrice Jamet, qui a obtenu un siège au conseil municipal, avait reçu la veille la confirmation qu’une enquête préliminaire a été ouverte sur l’attribution d’une subvention en 2019 à l’association Aratea, qu’il avait signalée au procureur. « Maintenant je laisse le procureur faire son travail, c’est tout. »

Nicole Sanquer et Patrice Jamet proposent… Gougou Fritch pour maire

Comme elle l’avait annoncé, Nicole Sanquer qui siège avec trois autres élus de Mahina A Tu, et Patrice Jamet, ont proposé la candidature d’un autre élu de la majorité, Gougou Fritch, frère d’Édouard et premier adjoint réélu de Damas Teuira au motif que l’enquête préliminaire qui vise le tavana pourrait déboucher sur une démission d’office. Mais cette annonce n’a fait pas fait vaciller la majorité, ni la confiance du maire, qui a dénoncé les « méthodes déloyales qui ont ponctué la campagne, des manœuvres d’un autre temps. Nous sommes là pour servir, alors que certains ne pensent qu’à salir.»

Il a invité les 5 élus qui ont voté contre lui à « être force de proposition, mais cela ne pourra fonctionner si vous ne laissez pas tout ça à la porte de la mairie. » « Nous tenons vraiment à dire à la population que nous respectons la victoire massive de Mahina Ia Hotu A, déclarait Nicole Sanquer après le conseil. Je me sens plutôt rassurée, par la présence du président de la Polynésie française, de voir que la commune de Mahina sera soutenue dans ses projets.»

Dans son discours, le maire a remercié l’État et le Pays, représenté par Édouard Fritch et Gaston Tong Sang, les agents de la commune, notamment pour leur rôle dans la gestion de la crise sanitaire. Il a rappelé combien la mairie mise sur la restructuration des emprises militaires « pour faire de Mahina la ville phare de la côte Est », sur la rénovation de quartiers défavorisés dans le cadre du Plan de rénovation urbaine (PRU), sur la construction de logements sociaux, la lutte contre la pollution et la petite fourmi de feu.