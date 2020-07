Édouard Fritch avait invité, samedi après-midi, les membres du « PC santé » a une cérémonie de remerciements à la présidence. Créée en mars pour gérer l’épidémie de Covid-19, la cellule de crise a, comme prévu, fermé ses portes vendredi. Les équipes de la direction de la Santé et du bureau de veille sanitaire restent toutefois en alerte, en cette période de reprise progressive du trafic aérien international.

« Vous venez toutes et tous de terminer une mission importante et il me tenait à cœur de vous réunir d’une manière conviviale pour vous dire un grand merci de ma part et la part de notre gouvernement ». C’est ainsi qu’Édouard Fritch a accueilli, samedi, les membres de la cellule de crise sanitaire Covid-19 pour une cérémonie de remerciement à la présidence. L’entité rassemblait depuis le mois de mars différents services du Pays (santé, famille et égalité, informatique, ISPF…), des fonctionnaires volontaires, quelques prestataires extérieurs et de nombreux bénévoles. Une équipe qui a été tout au long du confinement, le centre névralgique de la gestion de la crise sanitaire au fenua. Mais elle aussi montré, samedi, qu’elle savait relâcher la pression, avec cette chorégraphie réalisée pour le réseau social Tik Tok. Avec entre autres danseurs, le ministre de la Santé Jacques Raynal.

Avec une soixantaine de cas de Covid-19, en grande partie importés, une circulation du virus limitée et rapidement stoppée par les mesures de confinement, et surtout aucun décès lié à la pandémie la mission de la cellule a été « menée avec succès », a insisté le chef du gouvernement, entouré de plusieurs de ses ministres. Jacques Raynal est bien sûr chaudement remercié, de même que sa directrice de cabinet Maiana Bambridge. Plus largement, il s’agissait de faire honneur à tous les « professionnels de santé qui se sont mobilisés sur le terrain », qui ont été « courageux et solidaires » et « ont assuré leur devoir avec honneur et professionnalisme ». Des remerciements étendus, comme il se doit aux services de l’État, des communes, ou aux confessions religieuses.

Risque accentué dans les semaines à venir

La cellule de crise a été dissoute vendredi, mais ses locaux – les anciens bureaux de TNAD situés à Paofai – vont continuer à être utilisés par le bureau de veille sanitaire ou la direction de la Santé. Il faut dire que ces équipes auront probablement encore à gérer des situations d’urgence liés au coronavirus. Le risque sanitaire, loin d’être levé, se renforce même avec la réouverture progressive des liaisons internationales. Le premier vol commercial Paris – Papeete depuis la fin mars s’est posé samedi à Faa’a. Et si ses passagers, tous testés négatifs au coronavirus avant leur départ, subiront bien un isolement de 7 jours, cette quarantaine sera levée en même temps que la reprise d’autres liaisons, à partir du 15 juillet. « Désormais, le mot d’ordre est : ‘Nous continuerons à protéger notre population, tout en relançant notre économie’ « , a ainsi pointé Édouard Fritch.

La vigilance sanitaire se devra donc d’être plus forte que jamais dans les semaines à venir. Comme le laissait entendre Jacques Raynal il y a quelques jours, de nouveaux cas de coronavirus pourraient bien être importés. L’objectif pour les autorités sanitaires, bien plus préparées et équipées qu’au début de la pandémie sera de les identifier et les isoler rapidement pour éviter une propagation.