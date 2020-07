Michel Buillard réélu maire de Papeete, dans une ambiance toujours tendue

Michel Buillard a été réélu ce matin maire de la capitale. « Vous avez du pain sur la planche », a assuré le tavana à ses adjoints, certain que Papeete serait touchée de plein fouet par la crise. L’élection de dimanche dernier n’est pas complètement oubliée : l’élu Tapura parle d’un « scandale monstrueux » sur les procurations en pointant dans la direction de Tauhiti Nena, qui menace lui aussi de recours.

Michel Buillard devrait, si tout se passe comme prévu, dépasser les 30 ans de mandat à Papeete. Le tavana, qui a revêtu l’écharpe tricolore pour la première fois en 1995, a été réélu ce matin par le conseil municipal de la capitale pour 6 ans. L’investiture a, comme d’habitude, attiré de nombreux soutiens de l’élu Tapura, des balcons aux jardins de la mairie. Mais entre deux salves d’applaudissements, le discours n’est pas des plus enthousiasmant. Projets à faire aboutir, rénovation urbaine, environnement – « un souci prioritaire » -, jeunesse, lutte contre le trafic de drogue dur… L’ancien ministre et vice-président de Gaston Flosse – dans la salle, mais pour soutenir Tauhiti Nena – réaffirme son programme mais sait que le principal défi de ce cinquième mandat sera la gestion de la crise sociale et économique naissante.

« Papeete est durement frappée », « les gens ont faim », constate le premier édile, qui prévoit comme partout une période de disette côté finances. Mais « Papeete s’est toujours relevée, plus belle et plus forte », promet-il. Après l’aide apportée par les CAES « réparties dans les quartiers pendant 3 mois », il s’agit de mettre en place « une grande politique sociale ».

À l’élection du maire suit celle des adjoints. Paul Maiotui reste le premier d’entre eux, suivi par Hinatea Tama-Georges et René Temeharo. Sylvana Puhetini, Charles Fong Loi, Alice Tinorua Rijkaart, Marcelino Teata, Agnès Chanteau Champs, Jules Ienfa et Maeva Colombani Taurua complètent l’exécutif. Avec 6 adjoints déjà présents en 2014, Michel Buillard a préféré clairement l’expérience à la nouveauté.

Chantal Galenon vote du côté de la majorité, Tauhiti Nena

Même score pour les deux élections : 7 voix contre – celle du groupe Papeete To’u Oire dirigé par Tauhiti Nena – une abstention – celle d’Heinui Le Caill – et 27 voix pour, dont 26 de la majorité. Chantal Galenon a donc voté du côté du maire Tapura. Ce que la représentante Tavini reconnait sans détour. « Si ça avait été Tauhiti Nena, j’aurais aussi voté pour le maire, parce qu’il faut travailler avec lui », explique-t-elle.

Pour Tauhiti Nena, c’est au contraire la preuve que l’autre figure de l’opposition municipale « s’est maintenue au deuxième tour pour faire l’affaire de Michel Buillard ». À l’entendre, sa rivale et ses soutiens bleus ciel « ne voulaient pas vraiment le changement à Papeete ». Entre le candidat malheureux, à qui il manquait 149 voix pour prendre la mairie, et Michel Buillard, les tensions sont toujours fortes, et se sont fait sentir pendant toute la séance.

Procurations, t-shirt le jour de l’élection… Accusations croisées avec Tauhiti Nena

Et comme au soir de l’élection, les accusations de triche pleuvent. « Nous, on a tout fait dans les règles », assure Tauhiti Nena, qui reproche en revanche à son adversaire de ne pas avoir fait respecter les règles de propagandes dans le camp des rouges le jour du vote. Six jours après le scrutin, la possibilité d’un recours est toujours évoquée, mais rien ne serait encore déposé.

Des accusations qui ne laissent pas de marbre Michel Buillard. Il salue chaleureusement le soutien de Chantal Galenon, mais « ne voit pas comment » sa majorité pourrait travailler avec le camp de Tauhiti Nena, taxé « d’opposition radicale ». Surtout, il contre-attaque sur les questions de fraudes. Les procurations ont été bien plus nombreuses qu’à l’accoutumée au second tour et les suspicions du maire sont clairement dirigées vers le camp Tauhiti Nena. « Ce qui nous attend demain à Papeete est pire qu’à Arue », assure le tavana, sans en dire plus sur d’éventuelles lancement de procédures.