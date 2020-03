Municipales : Damas Teuira défend sa légitimité

Le maire sortant de Mahina était l’invité du journal de midi de Radio1. Parmi ses projets pour la commune, toujours endettée à hauteur de 700 millions, l’aménagement du littoral dans le cadre d’un projet baptisé « Tupaia ». Combatif, l’ancien protégé de Patrice Jamet garde une grosse dent contre l’ex tavana, et veut s’affirmer en revenant à la mairie par le vote après y avoir accédé par un concours de circonstances. Un aperçu du programme de sa liste Mahina Ia Hotu A et des extraits de son passage dans nos studios.

Quand on demande au candidat qui mène la liste Mahina Ia Hotu A quel est le projet qui lui tient le plus à cœur, il a une réponse toute trouvée : « C’est un projet qu’on a intitulé « HEART », donc c’est un projet qui vient du cœur, la personne humaine est au cœur de notre projet. » Et d’abord la jeunesse, dit-il, « qui est en difficulté dans l’accès à l’emploi, l’accès au logement, voire confronté à des problèmes de drogue. » « Nous voulons créer des maisons de quartier et des plateaux sportifs dans tous les quartiers de Mahina afin de permettre à ces jeunes et aux familles de se retrouver, et pour dispenser des formations pour les jeunes comme pour les parents, avec des éducateurs qualifiés. Et enfin nous voulons créer la première école en reo Ma’ohi de Polynésie française (…) dans le cadre du projet éducatif local. »

Les grands projets

Damas Teuira estime que la transformation des 5 hectares de terrains militaires va créer 150 emplois directs et indirects. « Sur ce terrain vont s’implanter des entreprises, des ateliers relais et un marché communal » dit-il. D’après lui, une soixantaine d’entreprises ont manifesté leur intérêt pour s’y implanter.

Outre la reconfiguration des terrains militaires, le projet phare de Damas Teuira c’est « Tupaia », l’aménagement du terrain TDF de 7 hectares et 800 mètres de littoral : activités culturelles et sportives, complétées par des restaurants, snacks et commerces.

Côté logement, Mahina Ia Hotu A s’appuie sur le Plan de rénovation urbaine (PRU, un partenariat entre le Pays et les communes avec l’appui de l’État, ndlr) qui doit s’appliquer aux quartiers Titine, Orofara (où un lotissement agricole est aussi prévu) et Hitimahana. Outre des logements sociaux, est aussi prévu le lotissement d’un terrain de 7 hectares qui appartient encore à la CPS pour permettre aux jeunes ménages d’accéder à la propriété.

Côté équipement, Damas Teuira veut construire un centre médico-social et une salle polyvalente insonorisée sur les terrains vacants derrière l’OPT.

Le « E » de « heart », c’est la partie écologique, « nous voulons créer un plan climat municipal. Le réchauffement climatique est en effet probablement responsable de la multiplication des phénomènes de calamités naturelles qui touchent Mahina, et nous voulons sécuriser les berges des rivières et lutter contre les inondations en plaine (…). » C’est à cette fin que la commune a contracté un prêt de 300 millions de Francs auprès de l’Agence française de développement.

L’assainissement des finances en cours

Damas Teuira ne peut que le reconnaître, Mahina fait toujours face à un déficit, ramené de 800 à 700 millions de Francs, et dû pour l’essentiel aux redevances impayées. Mais il s’élève contre les déclarations des supporters de Patrice Jamet qui affirment que c’est grâce au plan de l’ex tavana que les finances communales vont mieux.

« On a rétabli les relations de confiance avec les banques, » dit Damas Teuira, qui entend poursuivre le plan d’investissements pluriannuel de la commune, mais qui ne répond pas à la question de savoir si les résidents de Mahina doivent se préparer à des hausses de leurs redevances.

Une grosse dent contre Patrice Jamet

Damas Teuira accuse son ancien mentor de ne pas respecter les valeurs qu’il prônait autrefois, et de « déblatérer » sur son compte jusque sur les parvis de l’église.

Quant à ses rapports avec Nicole Sanquer, autre candidate et présidente de la fédération Tapura à Mahina, il est un peu plus mesuré mais assure que ce n’est pas lui qui a fait capoter le projet d’alliance : « L’idéal aurait été de partir ensemble, c’était le cas au début et puis après elle a changé d’avis. On était parti sur trois places (accordées à Nicole Sanquer sur la liste menée par Damas, ndlr), elle est partie en France pour ses occupations parlementaires, on devait se revoir, on ne s’est plus jamais revu. »

En conclusion, Damas Teuira s’est adressé à la population de Mahina : « Faites confiance à Mahina Ia Hotu A, parce que j’ai un bon bilan malgré les difficultés que nous avons connues, on s’est attaché à s’attaquer aux fondamentaux, les finances, la masse salariale, les déchets. Je vous invite à lire le rapport de la chambre territoriale des comptes, vous verrez que tout ce que dit l’ancien maire est faux. »

Il dit avoir mis un an pour choisir ses colistiers, « des personnes compétentes et expérimentées, chacune dans son domaine. » 13 candidats sont issus du conseil municipal sortant. Damas cite notamment Warren Dexter, cadre du Pays en disponibilité, spécialisé en droit public qui sera chargé des marchés publics, Poema Rochette, conseillère pédagogique et spécialiste du reo Ma’ohi, Matani Kaimuku, chef de la troupe Nonahere, ou Célestine Wong, directrice par intérim de la flottille administrative.