Danses, chants, et souvenirs autour de « l’inoubliable » Coco Hotahota

Une grande veillée publique a eu lieu ce lundi soir autour de Coco Hotahota. Le célèbre chorégraphe, fondateur de la troupe Temaeva, est décédé dimanche à 79 ans. La grande famille de la danse, dont il était l’une des figures tutélaires, a fait en sorte que ce dernier adieu soit festif et artistique.

« Unique », « original », « avant-gardiste », « incontournable », « provocateur », « poète », « magicien »… Bref, « inoubliable ». À chacun son petit mot pour décrire Coco. Ce lundi soir, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à To’ata pour un dernier hommage à Coco Hotahota, décédé ce weekend. Toute la soirée, musiciens et danseurs ont entouré la dépouille du célèbre chorégraphe, auteur et compositeur. Autour d’eux, on pouvait croiser des élus de tous bords – Édouard Fritch et Oscar Temaru notamment – de nombreux spectateurs, jeunes ou moins jeunes, qui ont eu l’occasion de vibrer sur ses créations. Et bien sûr une bonne partie du milieu culturel polynésien. « Chaque discussion, chaque rencontre avec lui, c’était une histoire », s’est rappelé sur scène Fabien Dinard entre deux lectures de textes du « maître ». Le directeur du Conservatoire, longtemps membre de la troupe créée par Coco Hotahota en 1962, Temaeva, estime que cette célébration festive et traditionnelle, « c’est exactement ce qu’il aurait voulu ».

La plus titrée du Heiva, la plus ancienne encore en activité, la plus novatrice historiquement… Le troupe de Coco Hotahota a elle aussi eu le droit à tous les superlatifs ce soir. Certaines prestations ont été diffusées sur écran géant pendant la soirée, et ont été chaudement applaudies. Pour la directrice de la Maison de la culture, Hinatea Ahnne, si toutes les troupes du Heiva était représentées ce soir, c’est qu’elles se sont chacune inspirées, à leur manière, de la « magie de Coco ».

Sur scène, les « historiques » de Temaeva se sont d’ailleurs relayés. Dont Cathy Pluchon, qui depuis trois ans gère la troupe. Comme elle le rappelle, Coco n’est jamais bien loin, et elle discuté encore avec lui de chorégraphies en préparation, voilà quelques jours. À l’entendre, le Heiva 2020 sera chargé du travail et de la pensée de l’artiste disparu.

L’inhumation aura lieu ce mardi au cimetière de l’Uranie.