Mahina : Nicole Sanquer va proposer un candidat… issu de la liste de son adversaire

La liste Tamarii Mahina A Tu de Nicole Sanquer, arrivée en seconde position du 2e tour des élections municipales avec 27,92% des suffrages exprimés, derrière la liste victorieuse de Damas Teuira, aura 4 sièges au conseil municipal. Samedi matin, à l’installation de ce nouveau conseil, elle a l’intention de présenter au poste de maire un autre candidat … issu de la majorité. Elle estime que le plainte initiée par Patrice Jamet est « sérieuse », et met en doute le lieu de résidence réel du tavana réélu.

« La personne que nous allons désigner, c’est une personne qui est sur le terrain, déjà au conseil municipal depuis pas mal de temps, qui est proche de la population, et qui correspondrait mieux à l’image que Tamarii Mahina A Tu se fait du tavana, » dit Nicole Sanquer.

Une de ses motivations principales, dit-elle, est le fait que le tavana réélu est toujours sous le coup d’une plainte initiée par Patrice Jamet pour avoir voté une délibération attribuant une subvention à une association dont sa propre femme est vice-présidente. Il pourrait donc être accusé, voire condamné et démis prématurément de ses fonctions, pour prise illégale d’intérêt, insiste-t-elle. « Ça nous rappelle un peu l’affaire Putai Taae, vous connaissez la suite. Cette plainte est sérieuse et on souhaiterait proposer quelqu’un d’autre. On voudrait que cesse la malédiction des tavana de Mahina, » dit-elle en référence à Émile Vernaudon et Patrice Jamet, éjectés du fauteuil de maire par la justice.

Nicole Sanquer fait durer le suspense et ne révèle pas l’identité de son candidat alternatif, mais fait comprendre qu’il s’agit d’un membre de longue date du conseil municipal, membre de l’équipe de Damas Teuira. Et elle avance un autre argument, qui n’était pas apparu durant la campagne : Damas Teuira est, d’après elle, résident de longue date de Paea, et ce n’est que récemment qu’il aurait loué une maison familiale à Mahina. Le tavana ne partage pas, à son sens, le quotidien de ses administrés, ni leurs obligations fiscales communales.