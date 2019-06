Miss Tahiti 2019 : « C’est une aventure à la Koh-Lanta, on est en maillot et on ne mange pas ! »

Ce jeudi, à J-1 de l’élection, les candidates à Miss Tahiti 2019 étaient présentes dans les locaux de Radio1 où elles passaient à la moulinette d’Alexandre Talierco dans l’émission « À vous la parole ». Beauté, humour et bonne humeur étaient de la partie.

Herevai Hoata, Matahari Bousquet, Tumuria O’Connor, Mihivai Achille, Lehani Fanaurai, Poevai Garnier, Moeana Pont Lillo, et Hereani Manate, toutes étaient présentes à l’exception de Myriam Faremiro. Pour Alexandre Talierco, au fil des années les candidates à Miss Tahiti ont réussi à gommer le coté superficiel qui leur collait à la peau. «Il est vrai qu’à une époque, les gens ne voyaient dans les miss que le coté physique, genre une miss est belle mais ça n’a rien dans la tête. De plus en plus, on essaie de se détacher de ce cliché et montrer qu’on en a dans la tête. », assure Matahari Bousquet.

Trois mois de préparation, de répétition… Trois mois durant lesquels les prétendantes à la couronne ont vu leur train-train quotidien bouleversé. « Pour moi, cela a été positif », assure Tumuria O’Connor, « Quand on a des défis, on essaie de les remporter. Après c’est un investissement au niveau du travail, mais quand on est bien entouré, tout va bien. » Un constat partagé par les autres candidates.

Quant à savoir si la concurrence est rude entre elles, « On est en mode copines, d’ailleurs le comité Miss Tahiti nous le reproche un peu.» répondent elles à l’unisson.

Leurs peurs ? « Le regard des gens. Ce n’est jamais facile d’avoir autant de regards qui se portent sur soi, » confie Herevai Hoata. Une peur partagée par les autres prétendantes. Et puis chuter dans les escaliers de la mairie, ce que redoute Matahari Bousquet.

En dehors de ces angoisses bien compréhensibles, toutes sans exception ont hâte de passer sur scène. «On a beaucoup travaillé pour présenter le show et il nous tarde d’y être, » assure Mihivai Achille. « On a toutes hâte de briller sur scène et de nous dévoiler, » renchérit Poevai Garnier qui compare l’élection à la fameuse émission « Koh Lanta ». « C’est une aventure urbaine à la Koh-Lanta, on est en maillot et on ne mange pas. » déclare-t-elle avec humour, provoquant les rires dans l’assistance.

Travailler sur soi, mettre ses qualités en avant, gommer ses défauts, autant de challenges qui ont rythmé ces trois derniers mois pour ces miss en devenir. Toutes sans exception ont le potentiel pour faire une superbe Miss Tahiti 2019. « Chacune d’entre nous a ses qualités, et pourrait très bien représenter notre fenua à l’étranger, » conclut Moeana Pont Lillo.