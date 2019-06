Matahari Bousquet est Miss Tahiti 2019

La candidate numéro 3, Matahari Bousquet, a été élue Miss Tahiti 2019 vendredi soir au terme d’une soirée hommage à Bobby Holcomb. La jeune femme de 22 ans succède ainsi à Vaimalama Chaves, Miss Tahiti et Miss France.

C’est au terme d’un show de 3 heures, animé par le duo Stéphane Plazza et Hinarere Taputu, que Matahari Bousquet a été sacrée Miss Tahiti 2019. La jeune femme âgée de 22 ans, mesurant 1m80, est originaire de Moorea.

Retour sur une soirée hommage à Bobby Holcomb

C’est lors de quatre passages placés sous le signe d’un hommage à Bobby Holcomb que les neuf candidates au titre de la plus belle femme de Polynésie ont pu s’illuster et charmer le jury ainsi que le public, venu nombreux malgré le temps menaçant. La scène, installée dans les jardins de la mairie de Papeete, était en effet savamment décorée aux couleurs chaudes des tableaux de l’artiste, ainsi que des reproductions de certaines de ses œuvres.

C’est d’abord en maillot de bain une pièce, Flying Cloud, que les reines de beauté ont défilé aux côtés des trois derniers Mister Tahiti, Gilles Handerson, Kevin Richmond et Tamahei Pahoeani. Le tout orchestré par la chorégraphe Vanessa Roche.

Après un intermède réalisée par les très jeunes danseuses de Tamariki Poerani, un hommage a été rendu à trois artistes qui ont contribué à la beauté des Miss Tahiti. D’abord Nels Labbeyi, styliste qui habille les candidates polynésiennes depuis de nombreuses années, puis Freddy Fagu a l’origine des somptueux décors des élections, et enfin Hiro Ou Wen, créateur de la couronne de Miss Tahiti.

Le temps était ensuite venu pour les candidates de dévoiler leurs fameux costumes végétaux, tous plus originaux les uns que les autres. C’est celui de Mihivai Achille, créé par Heimana Steven qui remporté le prix. Les miss ont ensuite défilé en tenue de ville, des combi-shorts très modernes en tapa.

Au tour du passage en robe de soirée, des tenues créées par Fenua by Freddy et peintes par l’artiste Tvaite. Bien que le temps ait été clément tout au long de la soirée, les nuages n’ont pas pu retenir leurs gouttes pour ce dernier défilé. Mais pas de quoi entamer la volonté des candidates qui n’ont pas perdu leur sourire malgré la pluie. Une pluie qui n’a pas non plus chassé le public, qui a sorti les parapluies le temps de l’averse.

Il faut dire que le medley des plus belles chansons de Bobby interprêtées par entre autre Nohorai, Raimana Bareilles de Pepena, Teiva LC, Tapuarii Laughlin et Andy Tupaia a ramené le beau temps sur scène.

Les noms des quatre finalistes ont ensuite été annoncés par Stéphane Plazza et Hinarere Taputu. Des finalistes qui ont du se plier à la séance de questions face au public. Elles ont notamment été interrogées sur la définition de leur monde idéal ou sur la cause qui leur tient à cœur.

Après un dernier défilé des anciennes Miss et Mister Tahiti, c’est Miss France 2019, Vaimalama Chaves, revenue au fenua pour l’élection, est montée sur scène pour saluer son public une dernière fois en tant que Miss Tahiti. Un moment très émouvant… De quoi faire oublier aux quatre finalistes le stress de l’annonce du verdict du jury et du public. L’occasion également d’annoncer une bonne nouvelle : Tahiti accueillera en novembre le voyage de préparation des candidates à Miss France 2020.

Après de longues minutes, pour cause de votes « extrêmement très serrés », Matahari Bousquet a finalement été couronnée Miss Tahiti 2019. Elle devient ainsi la 59ème ambassadrice de beauté de la Polynésie.

Poevai Garnier a décroché l’écharpe de première dauphine, Hereani Manate de deuxième dauphine et Herevai Hoata de Miss Heiva.

Mention spéciale pour Miss Marquises, Tumuria O’Connor, qui a remporté le titre de coup de cœur du jury pour son comportement exemplaire lors de la préparation.