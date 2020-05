Vaimalama, prof de guitare !

View this post on Instagram

Ia ora na ! . Après moultes et moultes échecs de live, je me suis dit qu’il fallait quand même vous faire chanter ! . Ça n’a peut être rien d’un jive, mais y a de quoi vous amuser 😉 . Les rimes pourris sont de retour, pour vous rappeler les animés des bons jours. Avec une guitare j’étale mon savoir faire, chantons ensemble et créons une mélodie qui nous est chère ! . #JingleDePokemon #VousAviezReconnu #TeamRocket #TonNomDeja #GuitarTabs #PetiteLeçonDuSoir #Bonsoir