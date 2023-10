Vaimalama Chaves prépare un concours… de bodybuilding

Après Miss Tahiti, Miss France, Fort Boyard ou encore Danse avec les stars, Vaimalama Chaves se lance dans Miss Bikini Fitness, un concours de bodybuilding.

Des concours de beauté, des émissions télévision, de la danse, un album de musique, l’ambition de devenir présidente de la Polynésie… et désormais le bodybuilding. C’est le nouveau challenge de Vaimalama Chaves, qui a dévoilé une vidéo sur les réseaux sociaux. Miss France 2019 s’y met en scène à l’entraînement, expliquant se lancer dans une préparation assidue pour Miss Bikini Fitness, un concours dans lequel les participantes sont jugées sur leur taille, leur épaules, et leur musculature au niveau des hanches, des jambes et des fessiers.

« Tout commence avec un centre d’intérêt que l’on partage avec mon papa. Entre 2015 et 2017, il m’avait initiée à la musculation », explique, dans cette vidéo, celle qui avait notamment perdu 20 kilos dans sa jeunesse, après avoir subi des moqueries sur sa morphologie. Cette découverte de la salle, « ça m’avait tellement plus que j’ai décidé de me lancer et je me suis préparée à Miss Tahiti et à Miss France en faisant de la muscu », poursuit-elle, présentant au passage une carte d’adhérente de la Fédération tahitienne de bodybuilding et fitness (IFBB). Cet univers, elle en avait ensuite fait son métier, puisqu’avant de devenir Miss Tahiti, la jeune femme était community manager dans une salle de musculation de la place. Les années ont passé, mais la passion est restée : « maintenant, je continue à faire de la muscu pour participer à des compétitions », sourit-elle dans sa vidéo postée sur les réseaux sociaux, sur laquelle ont peut la voir à l’entraînement.

Légumes vapeur et calories pesées

Ne vous attendez pas pour autant à voir notre Miss France 2019 se construire un physique à la Arnold Schwarzeneger. Fin juillet, elle avait accordé une interview au Figaro, dans laquelle elle détaillait les critères de ce concours. « A la différence de Mr. Olympia où il faut avoir de gros muscles pour Miss Bikini Fitness, il faut avoir des muscles bien dessinés et pour ça, il ne faut pas porter de poids lourds, il faut faire beaucoup d’entraînements pour assécher les muscles ». Sur ces réseaux sociaux, la Tahitienne a publié la photo d’une athlète présentant le genre de physique que l’on retrouve dans ce concours. « En gros, en très gros même, mais c’est l’idée », souligne-t-elle.

Pour atteindre ce résultat, la reine de beauté expliquait au Figaro devoir adopter une alimentation stricte, faite de « blanc de poulet, et de légumes cuit à la vapeur », avec un contrôle rigoureux des calories ingérées et des horaires de sommeil à respecter. « C’est beaucoup plus engageant que tout ce que j’ai pu faire auparavant parce que ça constitue une charge mentale conséquente », confiait-elle alors.