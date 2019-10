Après Miss France, Vaimalama se lance dans la chanson

A quelques semaines de la fin de l’aventure Miss France, Vaimalama Chaves a annoncé mardi sur les réseaux sociaux qu’elle avait préparé un projet musical avec son précieux ukulele.

Elle avait « teasé » ses fans il y a quelques jours. Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019, avait une grande annonce à faire. C’est chose faite ! Mardi sur les réseaux sociaux, la belle polynésienne a présenté dans une vidéo « celui qui va (l’) accompagner dans les prochains mois de l’année ». Et ce n’est autre que son ukulele ! Vaimalama explique ensuite qu’ensemble ils ont préparé « des chansons en secret, des chansons connues et des inédites ». Un projet que la reine de beauté « a hâte de présenter prochainement » à ses fans et qui n’arrive pas par hasard. Depuis le début de son règne, les apparitions médiatiques de Vaimalama se finissent souvent en musique. Ses facilités au ukulele et au chant ont ainsi définitivement séduit les français.

Miss France 2019 prépare ainsi la fin de son aventure puisqu’elle rendra sa couronne le 14 décembre prochain lors de la soirée d’élection de Miss France 2020 au Dôme de Marseille. Avant cela, elle accompagnera les 30 candidates pour un voyage d’intégration sur son fenua en novembre prochain.