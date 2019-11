Dîner Miss France haut en couleurs à l’Intercontinental

Les 30 Miss ainsi que Miss France 2019, Vaimalama Chaves, et plusieurs anciennes Miss Tahiti et leur dauphines étaient réunies mardi soir à l’hôtel InterContinental de Tahiti pour un dîner caritatif. Cet événement était organisé au profit de l’association Les Marraines qui vient en aide aux jeunes mères célibataires et démunies accueillies en foyer. Entre plat et dessert, les candidates à Miss France ont de nouveau défilé en tenues locales, tandis que les anciennes Miss Tahiti et les anciennes dauphines ont présenté un défilé spécial accessoires. Vaimalama Chaves a même chanté sur scène son titre Jardin d’hiver. Retour sur cette soirée en photos.