Mareva Georges dans le jury de Miss France 2021

Tahiti n’envoie pas de candidate à Miss France 2021, mais il y aura quand même une Miss Tahiti le 19 décembre au Puy du Fou en Vendée où se tient la soirée d’élection : Mareva Georges Marciano, couronnée Miss France en 1991, fera partie du jury composé exclusivement d’anciennes Miss.

La Polynésie n’envoie pas de candidate à Miss France 2021 : le comité Miss Tahiti avait pris la décision, en juin dernier, de ne pas organiser l’élection dans des conditions dégradées pour cause de pandémie, et de laisser la couronne sur la tête de Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019, pour une année supplémentaire. Ce qui signifiait que la Polynésie n’enverrait pas de représentante à l’élection nationale du mois de décembre qui désigne la Miss France de l’année qui s’annonce. Leiana Faugerat, la présidente du comité, expliquait qu’elle préférait reporter cette 60e élection de Miss Tahiti pour ne pas insulter la tradition d’un événement festif qui mobilise tant les Polynésiens.

Mais Tahiti, la « région » qui a donné à la France le plus grand nombre de Miss du même nom avec 5 élues, sera quand même de la fête, avec la présence dans le jury de Mareva Georges Marciano, Miss Tahiti 1990 et Miss France 1991.

Pour cette édition, le jury sera présidé par Iris Mittenaere Miss France 2016 et Miss Univers 2016, et composé exclusivement d’anciennes Miss France : Muguette Fabris Miss France 1963, Patricia Barzyk Miss France 1980, Nathalie Marquay Miss France 1987, Mareva Georges Miss France 1991, Linda Hardy Miss France 1992, Sonia Rolland Miss France 2000, Elodie Gossuin Miss France 2001 et Miss Europe 2001, et Flora Coquerel Miss France 2014.

À noter toutefois que le Pacifique n’est pas absent de cette édition de Miss France : la Nouvelle-Calédonie sera représentée par Louisa Salvan, élue le 31 octobre , et Wallis-et-Futuna par Mylène Halemai, élue le 26 septembre dernier.