L’élection Miss Tahiti 2020 est annulée

Il n’y aura pas de Miss Tahiti 2020, et Matahari gardera sa couronne pour une deuxième année : face aux conséquences de la crise sanitaire, le comité organisateur a finalement décidé de ne pas procéder à l’élection, pour ne pas qu’elle « perde toute son âme » au moment de fêter son 60e anniversaire. De son côté, l’organisation Miss France n’a pas encore décidé si Tahiti sera autorisée à envoyer à l’élection de Miss France 2021 une candidate qui serait choisie parmi les dauphines de Miss Tahiti.

Le comité Miss Tahiti vient de prévenir ses partenaires : il n’y aura pas d’élection de Miss Tahiti 2020, qui a été un moment prévue pour fin septembre au lieu de juin. Une décision « brise-cœur » pour Leiana Faugerat, mais l’annonce de la réouverture du pays aux voyageurs, qui fait craindre une deuxième vague de covid-19, l’incite à la prudence. Les consignes de distanciation l’auraient obligé à produire une élection sans public ou presque, et « ce n’est pas comme ça qu’on aurait imaginé fêter les 60 ans de Miss Tahiti cette année, » dit-elle. Ni ses 10 ans à la tête de l’organisation, pendant lesquels ses équipes et elle ont modernisé en douceur l’élection, et offert à la France sa 5e Miss France polynésienne.

Une des dauphines à Miss France 2021 ?

De son côté, Miss France 2021 va marquer le 100e anniversaire du concours. L’élection est donc maintenue pour décembre prochain, même si elle doit s’adapter. En métropole, explique Leiana Faugerat, « toutes les régions ont plus ou moins accepté de faire des émissions télé, avec des votes par SMS ou sur Internet. Ce serait comme si nous on devait organiser Miss Tahiti en Facebook live, mais ce n’est réellement pas notre souhait. Du coup on serait probablement l’une des seules régions à ne pas être représentée à Miss France cette année.»

Leiana Faugerat est donc en négociation avec le comité Miss France pour voir si l’une des dauphines de Miss Tahiti, par exemple, pourrait participer à Miss France 2021.

Les candidates prêtes à attendre 2021

Le comité Miss Tahiti avait déjà recruté 8 candidates depuis le mois de janvier, et les tournages et les séances photos étaient à l’origine prévus fin mars, début avril. « Donc c’était vraiment en brise-cœur de devoir leur annoncer que l’élection ne pourra pas être organisée fin septembre. Certaines étaient surprises, d’autres ont compris notre démarche. Elles sont d’accord pour la plupart pour repousser leur candidature à l’année prochaine. Les partenaires aussi ont compris, » dit Leiana Faugerat, qui espère aussi que d’autres candidates se manifesteront.

Plutôt ne rien faire que faire une élection sans âme : « Miss Tahiti c’est une élection populaire, c’est 3 000 personnes, les candidates veulent avoir leurs familles avec elles. Organiser une élection sans tout ça, juste pour avoir une candidate à Miss France, ce n’est vraiment pas notre objectif. »

Autre motif qui pousse Leiana Faugerat à annuler Miss Tahiti 2020, l’impossibilité de fêter dignement les 60 ans de l’élection : « J’aurais souhaité organiser cette élection avec les 59 Miss Tahiti qui ont déjà été élues, donc là encore si je ne peux pas les convier à l’élection c’est vraiment dommage. Nous en avions déjà une quarantaine qui étaient d’accord pour venir. »

Matahari garde sa couronne pour encore un an

Mais la Polynésie ne peut pas rester sans Miss Tahiti, et c’est donc Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019 et 2e dauphine de Miss France 2020, qui conserve sa couronne et ses fonctions. « Il y en a une qui est contente, en fait, c’est peut-être la seule personne qui est ravie avec cette histoire de covid, c’est Matahari, elle va continuer à être l’ambassadrice de notre fenua. »

Une émission-rétrospective pour consoler le public

Nous ne serons pas totalement privés de Miss à la fin de l’année : Leiana prépare avec ses partenaires une émission de télévision spéciale 60 ans sous la forme d’une grande rétrospective : « Vraiment c’est à contre-cœur qu’on n’organise pas cet événement, du coup on va essayer de le faire différemment, parce que 60 ans, ça se fête, tout de même ! »