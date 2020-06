Covid-19 : les États-Unis passent la barre des 2,5 millions de cas

Après les États-Unis (plus de 125.200 décès), les pays les plus touchés sont le Brésil avec près de 56.000 morts, le Royaume-Uni avec plus de 43.500 morts et l’Italie avec plus de 34.700 morts. La France comptabilise 29 778 décès.

L’UE reporte sa décision sur la réouverture des frontières à une liste de 14 pays

Les pays européens devaient se prononcer sur une proposition de liste d’une quinzaine d’Etats dont les voyageurs seront admis dans l’Union au 1er juillet. Faute de consensus, l’UE reporte finalement sa décision.

Les capitales avaient jusqu’à 18 heures, samedi, pour donner une réponse, mais les Européens ne sont pas parvenus à s’accorder sur cette liste de pays que leur niveau de contamination au Covid-19 permettrait de considérer comme « sûrs ». Cela permettrait à leurs résidents de revenir en Europe en juillet. La liste proposée contient quatorze pays (Algérie, Australie, Canada, Géorgie, Japon, Monténégro, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie, Uruguay) auxquels s’ajoute la Chine, sous condition de réciprocité, c’est-à-dire à condition qu’elle accueille sur son sol les voyageurs venant de l’UE, selon une source diplomatique.