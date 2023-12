Miss France : une IA fait ses pronostics sur la gagnante, et ce n’est pas Miss Tahiti

Un cabinet de conseil a utilisé un système d’intelligence artificielle pour faire des prédictions sur l’élection de Miss France, qui aura lieu samedi, sur la base des données issues des réseaux sociaux. L’an passé, cette société avait réussi à prédire la gagnante, en annonçant l’élection d’Indira Ampiot. À Ravahere Silloux, qui n’est pas dans le top 5 de l’IA, de déjouer ces pronostics informatiques.

Avant un tournoi sportif, un scrutin politique ou une élection de Miss, beaucoup s’amusent à définir des pronostics. Il y a encore quelques années, les animaux étaient en vogue pour prédire le résultat d’un match de football. Avec plus ou moins de réussite selon les éditions, et des méthodes de choix parfois étranges, Paul le poulpe, Marcus le cochon ou Nelly l’éléphant sont ainsi devenus célèbres en déterminant le vainqueur de telle ou telle rencontre ou encore le résultat d’une élection. Mais avec l’émergence de l’intelligence artificielle, ces céphalopodes, mammifères et autres pachydermes ont été relégués aux oubliettes. Désormais, bon nombre de prédiction se réalisent aux moyens d’algorithmes précis, brassant des millions de données.

C’est le cas du cabinet de conseil Avisia, qui s’est amusé à définir le top 5 de l’élection Miss France 2024. La soirée est prévue le samedi 16 décembre à Dijon (9h30 au fenua), avec la participation de Ravahere Silloux, élue Miss Tahiti le 23 juin dernier à la mairie de Papeete.

Deux ultramarines dans le top 5

Après avoir visé juste l’an passé, en prédisant l’élection de Miss Guadeloupe devant Miss Nord Pas de Calais, le cabinet a mis en place une méthode similaire. En rappelant que l’élection se joue entre les votes du jury et ceux du public, différentes données ont été analysées pour prédire les choix des uns et des autres. L’âge, le genre et la profession des jurés ont par exemple été pris en compte.

Pour déterminer l’opinion d’un échantillon du public, l’IA a aussi analysé des options sur le réseaux social X (ex twitter) en classant les commentaires selon leur nature positive ou négative. La notoriété des candidates a également été ciblée sur Instagram et Tiktok. Et après moult analyses et divers calculs, le cabinet affirme, à cinq jours de l’élection, que l’heureuse lauréate sera Miss Côte d’Azur, devant Miss Île de France. Deux Miss d’Outremers figurent dans le top 5 pronostiqué (Guyane en 2e dauphine et Guadeloupe en 4e dauphine) mais pas Ravahere Silloux.

Miss Tahiti figure toutefois en bonne place dans certains classements détaillés par cette étude. Elle est notamment dans le top 10 des miss avec « le plus grand taux de tweets positifs », sur le podium des miss « les plus citées sur Instagram », et dans le top 10 de celles « les plus citées sur Tiktok ».

Charge à notre Miss Tahiti de faire déjouer ces pronostics. Si Ravahere Silloux est choisie par le jury pour figurer parmi les 15 demi-finalistes, les Polynésiens auront la possibilité de voter, pour tenter de faire gagner une nouvelle Polynésienne, cinq ans après la victoire de Vaimalama Chaves.