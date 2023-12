Marquises : six kilomètres de murets ont poussé pour sécuriser les routes

La première tranche des travaux visant à sécuriser les routes de Nuku Hiva, Hiva Oa, Ua Huka et Ua Pou doit s’achever en cette fin d’année 2023. Après cinq mois de travaux, les automobilistes peuvent compter sur des murets en béton et des glissières en bois pour limiter les risques dans les routes de montagne.

Pour sécuriser les routes de montagne, le ministre des grands travaux Jordy Chan s’était rendu sur les reliefs escarpés de la Terre des hommes en juillet. Il y avait validé plusieurs tronçons initialement retenus par la Direction de l’équipement, avant de lancer les travaux, prévus pour durer cinq mois. Ceux-ci touchent à leur fin : l’ensemble des infrastructures sera livré avant la fin de l’année. « L’opération engagée consiste à sécuriser les sections présentant des risques, à mettre en œuvre ou remplacer des dispositifs de sécurité de type glissières de sécurité en abord de la chaussée et à apporter des informations de sécurité aux usagers par une signalisation adaptée », souligne le gouvernement dans un communiqué.

Au total, 1 100 mètres de route ont été renforcés par des murets, et 400 mètres par des glissières à Nuku Hiva, sur la route entre Taipivai et Hatiheu. Les autres tronçons se trouvent à Hiva Oa (2 200 mètres sur la route reliant Hanapaaoa et Puamau), Ua Huka (800 mètres sur la route reliant l’aéroport entre la baie de Hane et Vaipaee) et Ua Pou (1 500 mètres entre Hakahau et l’aéroport de Aneou). Coût total, 77 millions, alors que « sur les sections concernées des travaux complémentaires de sécurisation de la chaussée ont été nécessaires (renforcement de talus, réparation et modification d’accotements) pour accueillir les glissières », ajoute le gouvernement.