Faites le test de culture générale de Miss Tahiti 2024

Les dix candidates au titre de Miss Tahiti 2024 ont subi lundi le test de culture générale, passage obligé de l’élection. Voici le questionnaire auquel elles avaient à répondre. En attendant de savoir quelle est celle qui a obtenu la meilleure note, essayez-vous à ce test qui compte pour 10% de la note finale.

Jeux Olympiques /5 points

1/ Qui a été le premier Champion Olympique de surf, médaillé d’OR aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 ?

2/ Pierre de Coubertin est le père des Jeux Olympiques modernes. En quelle année a eu lieu la première édition des Jeux Olympiques modernes ?

En 1856

En 1876

En 1896

3/ Le drapeau des Jeux Olympiques modernes est composé de cinq anneaux entrelacés, de cinq couleurs différentes sur un fond blanc. Que représentent ces cinq anneaux entrelacés ?

4/ Le 27 avril 2024, la liste complète des 24 surfeurs et des 24 surfeuses qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, a été publiée. Qui sont les quatre surfeurs qualifiés pour représenter la France à Teahupo’o ?

Johanne Defay / Vahine Fierro / Kauli Vaast / Joan Duru

Johanne Defay / Vahine Fierro / Kauli Vaast / Marco Mignot

Pauline Ado / Vahine Fierro / Kauli Vaast / Joan Duru

5/ Un troisième sportif polynésien s’est qualifié pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en battant le record de France à l’épreuve de javelot. Quel est son nom ?

Polynésie /10 points

6/ En quelle année Air Tahiti Nui effectue son premier vol inaugural entre Tahiti et Los Angeles ?

En 1994

En 1996

En 1998

7/ Les perles de Tahiti sont classées en différentes catégories en fonction de leurs qualités. Laquelle de ces propositions ne fait pas parti des critères de qualité ?

La forme

Le poids

La taille

8/ En 2014, a eu lieu le premier Festival International de Graffiti à Tahiti. Comment se nomme ce Festival qui permet la rencontre de talents connus dans le domaine de l’art urbain?

9/ Quelle est l’île qui est considérée comme le centre du triangle polynésien ?

Raiatea

Bora Bora

Moorea

10/ Pélé, divinité qui fut chassée de Tahiti et trouva refuge à Hawaï, est la déesse :

Du feu et des volcans

De l’eau et de la navigation

De la terre et de la fertilité

11/ Qui est considéré comme l’ancêtre des Maoris ?

Mahuika, la déesse du feu

Uenuku, le dieu des arcs-en-ciel

Ao, le dieu des nuages et patron des marins

12/ Qu’est-ce que le coprah ?

L’huile de coco

L’amande de la noix de coco séchée

Les jeunes feuilles de cocotier

13/ Comment s’appelle le navire avec lequel James Cook va découvrir la Polynésiefrançaise ?

Marie -Galante

Bounty

Endeavour

14/ Le mont Orohena est le plus haut sommet de Polynésie française. A combien de mètre culmine son sommet ?

1876 mètres

2241 mètres

2989 mètres

15/ Comment s’appelle l’atoll surélevé d’origine corallienne situé dans l’archipel des Tuamotu ?

Logique /3 points

16/ Dans une rangée de quatre maisons, Teva vit à côté de Teiki, mais pas à côté de Tamatoa. Si Tamatoa ne vit pas à côté de Moana… Qui est le voisin direct de Moana ?

17/ Un père a 4 fois l’âge de sa fille. Dans 20 ans, ce père sera deux fois plus âgé que sa fille. Quel âge a le père et quel âge a la fille ?

18/ Voici une séquence de lettres : MVTMJS _ _. Quelles sont les deux dernières lettres manquantes ?

Cinéma /7 points

19/ La saga Indiana Jones, avec Harrison Ford, est constituée de combien de films ?

3 films

4 films

5 films

20/ Laquelle de ces actrices françaises n’a jamais tourné dans un James Bond ?

Sophie MARCEAU

Marion COTILLARD

Léa SEYDOUX

21/ En quelle année est sorti le film de science-fiction américain réalisé par James Cameron, Avatar : 1er volet de la franchise cinématographique ?

2007

2009

2011

22/ Le Festival International du Film documentaire Océanien, FIFO est né d’une idée fédératrice de :

Walles KOTRA et Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU

John MAIRAI et Henri HIRO

Bobby HOLCOMB et Coco HOTAHOTA

23/ En quelle année est né le Festival International du Film documentaire Océanien, FIFO ?

2002

2004

2006

24/ Quel film n’a pas été tourné en Polynésie française ?

Les Révoltés de la Bounty de Lewis MILESTONE

L’Ordre et la Morale de Mathieu KASSOVITZ

Les Naufragés du Pacifique de Jeff MUSSO

25/ Quel film a reçu la palme d’or 2024, récompense la plus prestigieuse du 77èm Festival de Cannes ?

Vocabulaire et Expressions /5 points

26/ Le Dadaïsme est :

Un mouvement artistique

Une croyance Judaïque

Une technique d’élevage de chevaux

27/ Que signifie : Ineffable ?

Inefficace

Indicible

Indiscret

28/ Que signifie l’expression : avoir la main verte ?

Être chanceux

Être doué pour les affaires

Être doué pour le jardinage

29/ Que signifie l’adjectif : sibyllin ?

Énigmatique

Angélique

Merveilleux

30/ Quelle expression suivante est un oxymore ?

Avoir des papillons dans le ventre

Entendre un silence assourdissant

Être muet comme une carpe

Culture Générale /10 points

31/ Quel est l’hymne de l’Union Européenne ?

Ode à la joie de Beethoven

Une petite musique de nuit de Mozart

Le beau Danube bleu de Strauss

32/ Qui fut la première femme de l’Histoire à recevoir un Prix Nobel ?

Marie Curie

Maria Montessori

Anne L’Huillier

33/ Lequel de ces produits ne périme jamais ?

Les pâtes

Le riz

Le miel

34/ Quel est le composant principal des cheveux ?

Le collagène

La kératine

L’élastine

35/ Combien de trous compte un parcours de golf ?

36/ La contraction de quelle partie du corps provoque le hoquet ?

L’estomac

L’œsophage

Le diaphragme

37/ Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ?

217 mètres

330 mètres

441 mètres

38 / Quel dispositif de communication Graham Bell a-t-il inventé en 1876 ?

Le morse

Le braille

Le téléphone

39/ Qu’a ajouté Salvador Dali à La Vénus de Milo ?

Des moustaches

Des tiroirs

Des bras

40/ Quel ministre de la Justice est porteur, à l’Assemblée nationale en 1981, du projet de loi d’abolition de la peine de mort en France ?

Maurice Faure

Robert Badinter

Michel Crépeau

Dictée /5 points

Les mots ont la bougeotte. Seuls ou groupés, ils forcent les frontières, s’immiscent dans nos fourre-tout et voyagent avec nous. De tout temps, les mots se sont battus pour vivre. Maintenant tout va plus vite, les mots se sont mis au prêt-à-porter, au clonage et à l’invention spontanée : Je cause, tu causes, il cause… La plus belle cause : c’est notre langue !

Anglais /5 points

Traduisez la phrase suivante en anglais :

« Si je suis élue Miss Tahiti, ma mission consistera à faire briller la Polynésie française au- delà de nos frontières, je serai fière d’être l’ambassadrice de nos cinq archipels, de nos talents, de nos savoir-faire et de notre diversité. »