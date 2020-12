Disparition de Miss Tahiti 1970

Maire Tehei, Miss Tahiti 1970 est décédée à l’âge de 69 ans. « Maire était d’une beauté rare au caractère de fer », décrit la famille sur les réseaux sociaux.

C’est sur les réseaux sociaux, que la famille a annoncé le décès. « C’est le cœur lourd d’une tristesse immense que je vous annonce le décès de notre maman, Maire Léonne Tehei épouse Martin(…) Son enfance et son adolescence ont été des moments heureux. Elle a gardé ses camarades et ses amis dans son cœur jusqu’à son dernier souffle. Maman a vécu sa vie de femme dans le faste et la fête. Maire était une femme d’une beauté rare au caractère de fer », écrit sa fille Rereata Martin Ewart.

Maire Tehei avait succédé à Dominique Tepava, Miss Tahiti 1969.